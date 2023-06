Macka y Montero, con mística: así escogieron el arco de los penales

Millonarios y su estrella 16 empiezan a dejar todas las reacciones y detalles mínimos, que se escaparon en medio de la algarabía que generó el título de Liga BetPlay de los embajadores contra Atlético Nacional.



Todo se definió en los penaltis y en todos quedó la duda de por qué se llevó esto al arco norte, pues para ambas escuadras representa un lugar icónico por lo conseguido en su historia. En entrevista con Win Sports, David Mackalister Silva reveló el detalle que lo llevó a tomar la decisión de cobrar en esa portería, justo delante de la barra popular de Millonarios.



El número 14 confesó que no fue solo él quien lo llevó a tomar esta determinación, sino que Álvaro Montero se lo indicó, recordando que en ese arco Henry Rojas marcó el tanto del título que los azules le ganaron a Santa Fe “Lo tengo muy claro, yo lo elegí no fue coincidencia, Montero me lo pidió”.