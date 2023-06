Próximo partido de Millonarios: ¿cuándo estrena la estrella 16?

Millonarios se sacó una presión muy grande y ahora es el actual campeón del fútbol colombiano. El embajador obtuvo su estrella 16 al superar a uno de sus grandes rivales históricos: Atlético Nacional, al que le ganó el título en la serie de penaltis, en partido inolvidable en el estadio El Campín.



Los aficionados ya saben que su equipo jugará la Copa Libertadores 2024, escapando de las fases previas del certamen.



Ahora, la pregunta es: ¿cuándo estrenará el título Millonarios? Pues al club bogotano le queda un partido este semestre, y además en competición oficial.



No será precisamente un partido de exhibición, pues el embajador se juega puntos importantes en el último partido de la primera mitad de la temporada.



Ahora Millonarios viajará a Argentina para estrenar su título. Este jueves 29 de junio enfrentará a Defensa y Justicia, en la última fecha del grupo F de la Copa Conmebol Sudamericana 2023.



No es un juego de trámite, pues Millonarios espera sumar para que no se embolate su clasificación a octavos de final. Si pierde, y América MG de Brasil golea, pondría en riesgo su permanencia en la competición.



Así, el albiazul deberá sacar su casta de campeón del fútbol colombiano, para exponerlo en el torneo continental.