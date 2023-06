Perlaza se desahogó tras título: 'Gamero fue el único que me respaldó'

Elvis Perlaza no tuvo un buen 2022 y lo reconoce. El lateral que llegó a Millonarios en 2021 por pedido del técnico Alberto Gamero, al fin cumplió un sueño que tenía pendiente y era celebrar junto a su maestro un título de Liga.



En charla con Win Sports en medio de las celebraciones del título, Perlaza contó lo difícil que fue recuperarse futbolísticamente y salir del bache en medio de tantas críticas. Gamero lo respaldó, como un buen padre lo aconsejó y lo guió, y le dio la confianza en la titular. Elvis terminó siendo uno de los protagonistas en la estrella 16.

"Ahora solo queda disfrutar este momento y estar con nuestras familias que son las que siempre han sufrido. Lindo ver a esta gente que trabajaba día a día por ese sueño esquivo. Recibimos tantas críticas y ahora se da la recompensa", empezó diciendo el lateral de 34 años que sumó su tercer título profesional (el segundo con el albiazul).



"Sabía que no venía haciendo las cosas bien pero para eso estamos, para crecer y aprender. Este semestre ha sido maravilloso y le pude aportar al equipo, es un título magnífico y me llena de confianza para seguir dándole lo mejor al grupo".



Elvis Perlaza valoró lo hecho por el técnico Gamero a quien le dedicó especialmente el título ante Nacional. "Debo agradecerle al profe porque fue el único que me respaldó y esta victoria se la doy a él. Creyó en mí cuando nadie creía, mi compromiso en enero era darme una felicidad a mí y al profe, porque fue el único que me respaldó y lo sostengo ante las cámaras".