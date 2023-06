Buen ejemplo lo da Cali: directivos de América y Deportivo Cali juntos

Mientras preparan la Lig Betplay II 2023, Deportivo Cali y América de Cali han aprovechado para dar un ejemplo a su ciudad y al país.

Tulio Gómez, el máximo accionista del América de Cali, y Luis Fernando Mena, presidente del Deportivo Cali, se reunieron para hacer su aporte al fin a la violencia entre las barras de ambos equipos y promover un ambiente de paz.





Mena explicó la iniciativ: "Amigos, queridos hinchas, les he mostrado el respeto que ustedes merecen. Hoy, quiero pedirles más respeto, más respeto por los demás. Anoche, mi mujer y yo tuvimos una idea, de llamar a Tulio Gómez, presidente del América, y que nos sentáramos a mandarles un mensaje de solidaridad y hermandad. No más violencia, paremos esto que nos está acabando, somos hermanos, somos caleños, hemos sido ejemplo nacional de alegría, de amistad", dijo.



Y Gómez respondió: “Muchas gracias doctor Mena por invitarme a esta reunión, para demostrarle a los hinchas del Cali y del América que en la cancha somos rivales, pero que afuera somos hermanos. El fútbol tiene que ser un motivo de alegría, de unirnos, no de guerra. Invito a todos los hinchas del Cali y del América a disfrutar del fútbol en paz, sin violencia”.



El Fútbol es para disfrutarlo en Paz, en familia,

en la cancha somos rivales, fuera de ella somos amigos pic.twitter.com/bKGrjXn4Lm — tulioagomez (@tulioagomez) June 18, 2023

Se espera que ambas hinchadas adopten este buen trato y pongan la rivalidad en su justa dimensión para evitar hechos de violencia que se han registrado en el pasado.