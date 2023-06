¿Vuelve Ricardo Gareca al América? No te va a gustar, hincha americano

América de Cali fue eliminado prematuramente de los cuadrangulares de la Liga Betplay I 2023, básicamente por perder el mano a mano con el favorito de la zona B, Millonarios, que lo superó en Cali (0-1) y Bogotá (2-1).





Y esa es una herida que, para un equipo diseñado para pelear el título, se hinchará, seguramente por el lado del entrenador Alexandre Guimaraes, quien saldría por segunda vez de la institución.



El brasileño ha batallado con oposición dentro y fuera de la institución y ahora, sin el resultado esperado, podría salir aún en contra de su intención, que era seguir siendo el estratega, pues cree firmemente que su equipo tiene mucho potencial y mereció mejor suerte en los duelos contra el azul.

​

Pero si la decisión fuera la salida, lo normal es que empiecen a sonar nombres para ocupar su lugar, aún cuando falten dos fechas para finalizar los cuadrangulares.

​

​Uno, más desde el deseo, es Ricardo Gareca, ídolo de la afición roja gracias a los dos títulos que ganó en 1985 y 1986 y a su paso por el banquillo en 2005.

​

El periodista Alexis Rodríguez consultó a Tulio Gómez, máximo accionista del equipo, y su respuesta fue un aterrizaje forzoso: “Ese DT me encanta, pero es de 2 millones de dólares aproximadamente. Es humo“, dijo.



Otros nombres como Alejandro Restrepo (DT de Pereira) o Lucas González (Águilas) se han escuchado en Cali, pero evidentemente mientras no termine la Liga no habrá confirmaciones adicionales.