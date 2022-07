No todo es felicidad en Junior: ‘Cariaco’ puso a sufrir a más de uno

Los hinchas del Junior de Barranquilla pasan por un momento de júbilo total. Al buen arranque en Liga 2022-II se le suma la reciente goleada, ya van dos en menos de un mes, a Atlético Nacional en Copa BetPlay.



​Si bien uno pensaría que todo es felicidad, un dolor de cabeza le llegó al entrenador Juan Cruz Real de cara a lo que viene en el torneo local. Hay problemas en la nómina.

El fin de semana anterior, el cuadro tiburón venció contundentemente a Santa Fe por 3-0. No solo fue un repaso ofensivo sino que además la afición gozó del tan esperado regreso de Carlos Bacca.



Claro está que un detalle nubló dicho encuentro: sobre los 56 minutos de partido, Luis ‘Cariaco’ González tuvo que pedir cambio al sentir un problema en una de sus piernas. En su lugar terminó ingresando Nelson Deossa que a la postre metió un sensacional golazo de media distancia.



​La lesión del volante venezolano llega justo cuando estaba recuperando su gran nivel en el mediocampo juniorista. Algo que se ha vuelto costumbre en las últimas temporadas: lesión, recupera el nivel, brilla y nuevamente lesión...



Según ha informado ‘El Heraldo’, reconocido medio barranquillero, ‘Cariaco’ por fortuna no tuvo inconvenientes en el quinto metatarsiano, dolencia que lo ha mermado recientemente, sino que se trata de una distensión muscular.



​La mala noticia es que al parecer podría estar de 15 a 20 días en recuperación. Es decir que su regreso estaría planeado para mediados del mes de agosto.



En este orden de ideas, González se perdería los duelos ligueros frente a Águilas Doradas (31 de julio) y Once Caldas (7 de agosto). Regresaría para el duelo frente al DIM del 13 de agosto y cinco días después tendría todo listo para la vuelta de Copa frente a Nacional en Medellín.