Wilfrido De La Rosa se mostró contento por su rendimiento en Santa Fe

Todos los hinchas cardenales están contentos con la contratación del nuevo jugador de Santa Fe, Wilfrido De La Rosa, quien durante el inicio del torneo ya ha logrado anotar en varias oportunidades y ha sido una de las piezas fundamentales en el esquema que ha querido implementar el estratega Martín Cardetti en el león.



En rueda prensa en la sede deportiva de Independiente Santa Fe, el delantero ex Deportivo Pereira se mostró contento en llegar a una institución como la del equipo capitalino y dejó ver como esta su parte física relacionado a la altura.



“Gracias a Dios tengo un cuerpo que recuerda mucho cuando estuve en Pasto, me adapto muy rápido, ya me siento mucho mejor compenetrado con el equipo y eso me tiene muy contento.” Afirmó el goleador.



De igual forma contó la razón por la cual encajo perfecto en la idea que tiene el profe Cardetti en equipo bogotano.



“Me encontré con sus sistema de juego de presión alta, yo creo que por eso el profe hizo énfasis en mí por eso, es un esquema que me adaptó fácil, me gusta presionar mucho, atacar rápidamente y eso es lo que le gusta al entrenador” agregó.



Además dio una referencia de lo que será el próximo juego frente al Deportivo Pereira, equipo que él conoce muy bien, teniendo en cuenta que estuvo la temporada pasada en el equipo matecaña.



“Sabemos que un equipo aguerridos que le gusta tener la pelota, debemos tener la pelota nosotros, ellos son muy rápidos en ataque”.



Para finalizar el delantero cardenal envió un mensaje contundente a toda la hinchada de Independiente Santa Fe para el acompañamiento en el torneo.



“A toda la hinchada que nos apoyen que llenemos ese estadio, que se hagan sentir, esperamos el acompañamiento del verdadero hincha”. finalizó el goleador.