Nacional, por otro triunfo para afianzarse: recibe a Alianza Petrolera

Atlético Nacional recibe este viernes en el Atanasio, desde las 8:10 de la noche a Alianza Petrolera, por la sexta fecha en la Liga I-2022. Luego de imponerse en Pasto, los dirigidos por Alejandro Restrepo buscarán su cuarto triunfo en el campeonato contra el conjunto de Barrancabermeja que llega de superar a Jaguares y quiere lograr su primera victoria en el historial contra los antioqueños.



El equipo presentó varias novedades en su nómina de convocados para afrontar este encuentro. regresan Jarlan Barrera quien superó el covid y Danovis Banguero, ausente en Pasto por molestias físicas. En cuanto a las bajas, Juan David Cabal presentó un esguince grado uno en su rodilla derecha que lo dejará por fuera cerca de tres fechas. Emmanuel Olivera superó el covid, pero sigue en acondicionamiento físico, posiblemente reaparezca para el partido contra Envigado, el próximo martes en Itagüí.



Pensando en lo que será el equipo petrolero, el técnico Alejandro Restrepo valoró el nivel que están proyectando y por eso el partido de sus dirigidos debe ser redondo, cercano a la perfección, apegados al plan de juego. "Alianza Petrolera es un equipo muy competitivo, nosotros debemos desarrollar muy bien nuestro plan de juego si queremos vencerlos".



En cuanto a la preparación del equipo, Restrepo comentó que "a la mayoría de equipos grandes a nivel mundial, sufren problemas como local porque los muchos rivales se encierran. Por eso, buscamos escenarios ideales para resolver esos problemas. Utilizamos al mismo equipo o al equipo sub 20 de sparring, siempre buscamos mejorar ahí, debemos ejecutar el plan de juego, ser precisos y contundentes a la hora de llegar a gol".



Además, "estamos pendientes del estado de salud del equipo, buscando refrescos de cara a la competencia y que todos tengan rodaje. En los procesos de recuperación, hay aspectos para ponderar. Se da una fecha estimada, pero en el caso de Baldomero (Perlaza) su evolución no ha sido tan rápida. Queremos que llegue fuerte y sea el mismo Baldomero. Estamos pendientes del estado de salud del equipo, buscando refrescos de cara a la competencia y que todos tengan rodaje".



Finalmente, sobre la selección en la titular de Kevin Mier por encima de Aldair Quintana y la función de Jhon Duque, Restrepo opinó que "en el caso de Kevin (Mier) y Aldair (Quintana), sabemos de sus cualidades, pero el fútbol es de momentos. Al comienzo de la temporada no estuvo Aldair y desde el cuerpo técnico decidimos que Kevin tiene la mejor opción. Con Jhon (Duque) todos compiten por las posiciones, en su posición como tal, hay características y dependiendo de la estrategia y situaciones de partidos, ha demostrado su capacidad y sabemos que vamos a encontrar una gran versión de él y su potencial".



Datos entre Atlético Nacional y Alianza Petrolera



Por Liga colombiana, Atlético Nacional y Alianza Petrolera han disputado 17 partidos, de los cuales los verdolagas se impuso en 14 y los tres restantes quedaron igualados. En cuanto a goles marcados, el conjunto antioqueño celebró en 46 ocasiones contra 14 de los santandereanos.



Atlético Nacional nunca ha caído derrotado ante Alianza Petrolera tras 17 enfrentamientos en Primera División (14 triunfos y tres empates), ganando cada uno de los ocho que ha disputado como local hasta la fecha. En seis de esos ocho compromisos en Medellín, el conjunto verdolaga ha marcado al menos tres goles.



Atlético Nacional ha perdido solo uno de sus últimos siete partidos de la categoría (cuatro victorias, dos empates), después de haber caído en tres de los cinco anteriores (dos empates). Sin



embargo, el conjunto de Medellín perdió su último partido en casa ante Deportes Tolima (0-1) y no se queda sin marcar como local en más de un encuentro seguido desde 2018-2019 (2).



Alianza Petrolera ganó su partido más reciente en el torneo ante Jaguares de Córdoba (2-0) y podría enlazar victorias en la categoría por primera vez desde julio del año pasado (vs La Equidad y Deportivo Pereira).



Sebastián Gómez de Atlético Nacional ha acertado 103 pases de 111 intentados, con una efectividad de 92.8 por ciento. Se trata del segundo mejor porcentaje en la Liga I-2022 entre los jugadores que han disputado al menos 200 minutos (214).



Leonardo Saldaña de Alianza Petrolera es el único jugador que ha marcado gol de tiro libre directo en lo que va del torneo (uno), ante Jaguares de Córdoba el pasado 7 de febrero.



Alineación probable



Atlético Nacional: Kevin Mier; Yerson Candelo, Felipe Aguilar, Cristian Castro Devenish, Álvaro Angulo; Alexander Mejía, Sebastián Gómez, Jarlan Barrera, Daniel Mantilla, Yeison Guzmán; Jefferson Duque.



D.T.: Alejandro Restrepo.



Hora: 8:10 p.m.



Estadio: Atanasio Girardot.



Árbitro: Luis Matorel (Bolívar).



VAR: Lisandro Castillo (Bogotá).



T.V.: WIN Sports +.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8