¡Primera jornada! Así de disputará la fecha 1 de la Liga Femenina

Luego de muchos obstáculos e incertidumbres, la Liga Femenina ya dio a conocer su fecha de inicio y de igual manera el máximo ente del fútbol colombiano, informó la programación de la primera fecha del certamen femenino, donde 17 equipos buscarán levantar el trofeo de campeón en el 2022.



Esta fecha iniciará el 18 de febrero y culminará el martes 22 de enero

18 de febrero



Llaneros FC vs Atlético Nacional

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Bello Horizonte



Deportivo Cali vs Atlético Huila

Hora: 5:30 p.m.

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: Win +



Independiente Medellín vs Atlético Bucaramanga

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot



19 de febrero



Real Santander vs Millonarios FC

Hora: 11:00 a.m.

Estadio: Villaconcha

Televisión: Win/Win+



Independiente Santa Fe vs Deportivo Pereira

Hora: 1:00 p.m.

Estadio: El Campín



21 de febrero



Fortaleza CEIF vs Orsomarso SC

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Municipal de Chía



Deportes Tolima vs La Equidad

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro



22 de febrero



Cortuluá FC vs Junior FC

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Doce de Octubre



Descansa: América de Cali