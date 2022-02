Nacional, con buenas noticias: novedades previo a duelo con Alianza

Sobre las 9 de la mañana, Atlético Nacional realizó su último entrenamiento en su sede deportiva de Guarne, de cara al partido del viernes, por la sexta fecha en la Liga I-2022 contra Alianza Petrolera en el Atanasio.

Luego de los ejercicios de gimnasio, el conjunto verdolaga se desplazó a la cancha principal de la sede del equipo, para continuar los entrenamientos. En cuanto a las novedades, Baldomero Perlaza y Juan David Cabal se encuentran en el departamento médico. En el caso del volante, el jugador sufrió el año pasado una lesión de tobillo y su regreso podría darse para el juego del próximo martes contra Envigado. Mientras que Cabal, su esguince de rodilla sería de grado 1 y su incapacidad estaría oscilando entre 15 días a un mes.



Por otro lado, Emmanuel Olivera, Jarlan Barrera y Danovis Banguero, estuvieron trabajando a la par del equipo. El zaguero argentino superó el covid y los días de aislamiento. Jarlan acumula poco más de una semana de trabajos luego de tener el alta médica tras dar covid positivo. En el caso de Banguero, el jugador tuvo unas molestias físicas que no le permitió ser convocado para el partido anterior contra Deportivo Pasto, el pasado domingo.



Ejercicios de rondo, con tres grupos, en el que estaba liderado por cada miembro del cuerpo técnico: Alejandro Restrepo DT, Francisco Nájera AT y Carlos ‘Piscis’ Restrepo AT, fortalecimiento, espacio reducido y trabajos tácticos, fueron los componentes de esta práctica. El equipo concentrará en la noche, se espera que serían 19 jugadores convocados para este encuentro, el próximo viernes a las 8:15 de la noche.

Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8