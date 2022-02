Tomás Ángel: paciencia y tranquilidad, espera su chance en Nacional

Motivado, con ganas de destacarse y en busca de hacer su nombre en el fútbol colombiano, Tomás Ángel quiere brillar con Atlético Nacional y por ahora espera que llegue su oportunidad para aprovecharla de la mejor manera.



"Al cuerpo técnico les he manifestado respetuosamente que en mi posición puedo rendir mejor. Estoy esperando con trabajo y tranquilidad mi oportunidad. Me he venido preparando de la mejor manera, espero aprovechar la oportunidad. Con el cuerpo técnico les he manifestado que cuando pueda jugar, lo realice en mi posición de centro delantero", destacó Ángel.

Sobre los nuevos compañeros, Tomás comentó que "los que llegaron, vinieron a aportar. (Daniel) Mantilla lo ha demostrado, Giovanni Moreno también. Me veo como ‘9’, ‘falso 9’, hay jugadores con los que uno puede interactuar y sería una ventaja jugar con ellos, con Yeison Guzmán, que lo ponen más cerca al gol".



En cuanto a la obligación del equipo a ser protagonista, Tomás señaló que "sabemos que en Nacional se debe ganar títulos, es un equipo que exige y tenemos el plantel para pelearlos. El cuerpo técnico está rotando el equipo para llegar a las finales de la mejor manera".



Recordando lo sucedido en el 2021, donde arrancó su carrera profesional en Nacional, no tuvo mucha continuidad y terminó destacándose con la Selección Colombia sub 20, Tomás expresó que "el año pasado fue complejo, donde no tuve mucha participación, pero fue redondo con la Selección Colombia, donde demostré que en mi posición natural puedo aportar con continuidad de la mejor manera".



Finalmente, el jugador habló de la versatilidad de los tres ‘9’ que tiene el equipo como Jefferson Duque, Ruyery Blanco y él. "La formación puede variar, porque Duque, Ruyery y yo competimos de una manera muy sana. Jugando con uno o dos puntas, cada uno tiene su estilo. En lo personal, no solamente juego como ‘9’ en punta, sino también puedo salirme de mi posición, todo es según lo que pida el partido".



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8