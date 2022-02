'Tenemos que convivir con las críticas y los elogios': J. Duque

Previo al encuentro contra Alianza Petrolera, por la sexta fecha en la Liga I-2022, Jefferson Duque habló sobre la importancia de seguir mejorando como equipo para conseguir los resultados deportivos. El delantero llegó a 87 goles en 197 partidos jugados con los verdolagas y poco a poco está más cerca del top 3 de goleadores con el conjunto doblemente ganador de la Copa Libertadores.



"Debo estar preparado para anotar y enfocarme en el equipo más que en lo individual, desarrollando nuestro juego. El calendario ha sido apretado y habrá un gran desgaste. Debemos estar preparados para competir y el cuerpo técnico seguramente hará rotaciones, hay que seguir trabajando y compitiendo para aprovechar la oportunidad", comentó Duque.

En lo personal, el jugador se cuestiona el porqué de las críticas por parte de un sector de la hinchada. "Esa misma pregunta me la hago, soy un buen profesional, trabajo de la mejor manera, compito y trato de aportarle al equipo en cuanto a goles. No sé por qué los comentarios de cierto sector de los hinchas, porque no son todos. Hay otros que me apoyan. Tenemos que convivir con las críticas y los elogios, estoy enfocado en mi trabajo y quiero salir nuevamente campeón con Atlético Nacional".



Además, "como equipo grande, Nacional tiene la obligación de ganar todos los partidos, más en casa. Nos duele perder, pero también hay que reconocer que los rivales se preparan y son fuertes. Hay que seguir la idea de juego, me dedico en mi trabajo, busco marcar. A la gente los invito que sigan creyendo en el equipo, eso nos va a ayudar mucho".



En cuanto al grupo, Jefferson expresó que "es muy importante darle confianza a los demás compañeros como la que tuvo Ruyery (Blanco), eso indica que deben estar preparados para aprovechar la oportunidad. La situación de Ruyery lo viví cuando llegué de Rionegro, hay que aprovechar la oportunidad cuando la tengan. A veces en el partido pasamos hasta varios minutos sin tocar la pelota, porque se hace mucho juego interior y por banda. Es importante fijar a los defensas centrales, confiamos en el talento de los compañeros y aportar en el momento que podamos participar en las jugadas".



Analizando al próximo rival en Liga, Duque señaló que "se viene un gran rival como Alianza Petrolera, un equipo que viene de ganar y manejar bien la pelota, nosotros debemos estar atentos e intentar conseguir la victoria".



Finalmente, el jugador valoró el volumen ofensivo del equipo y confía que aumente la efectividad. "Hay que seguir en la misma tónica, generando llegadas así no se concreten todas. Nos preocuparía más no generarlas. Estamos trabajando para ser más eficaces, sabemos que los rivales vienen a encerrarse porque un punto les sirve. Nosotros estamos con la ilusión, trabajando para poder mejorar la idea de juego e imponernos en los partidos".



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8