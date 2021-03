De campeón a suplente: 'trabajé en silencio para que el profe viera'

Un día eres campeón, sales en todas las portadas, te llaman de todos lados, unos para entrevistarte y otros para hacerte propuestas, para preguntar si estás disponible. Al otro eres suplente, no cuentas, no te ven.

Así como le ocurrió a Rafael Carrascal, el hombre del equilibrio en el título del América de Cali en 2019, quien de repente, en esta temporada, casi desapareció del radar.



Carrascal no la tuvo fácil con la llegada de Juan Cruz Real y llegó a pensarse que se iría, que correría la misma suerte e otros que fueron vitales en los días de fiesta roja, como Carlos Sierra. Pero él eligió el camino difícil.



"Trabajé en silencio para que el profe se diera cuenta de mi y de mis capacidades. También cambié ciertas cosas en mi vida para llegar a al titular... Tuve que hacer cambios en mi físico, bajar mi grasa corporal, contraté entrenador personal y mejoré mi alimentación; eso me ayudó a estar en mejor condición física", contó en charla con el Vbar de Caracol Radio.



Ahora su historia ha vuelto a ser la de antaño y, casualmente, al reencontrarse con uno de sus socios habituales, ha recuperado el nivel y e rango de indiscutible: "cuando juego al lado de Paz, tengo todo el campo de frente y se me hace fácil ocupar los espacios y poder filtrar balones al delantero", contó.



Carrascal sabe que esta vez juega todo en contra para meterse al grupo de los ocho de Liga, pero dará la pelea hasta el final: "estamos en un momento donde no hay margen de error. Nos quedan partidos difíciles para lograr la clasificación. Queremos seguir peleando para estar entre los 8 y después pensaremos para pelear el título nuevamente", concluyó.