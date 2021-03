Las cifras que juegan en contra de América de Cali en la Liga BetPlay

América de Cali es uno de los mejores visitantes de lo que va hasta el momento en la Liga BetPlay I-2021. Tiene un rendimiento del 64.5%, pero dichas cifras contrastan con lo que han sido sus guarismos en condición de local.



FUTBOLRED hace este ejercicio, porque precisamente de los cuatro partidos que le restan al campeón colombiano, tres serán en condición de anfitrión, ante Millonarios, Equidad y Tolima.



Como visitante se cuenta con una efectiva participación. En 8 partidos tiene 15 unidades de 24 posibles, venció 0-1 a Patriotas (fecha 1), 1-2 al Boyacá Chicó (fecha 6), 0-2 al Cali (fecha 12), empató 2-2 con Nacional, 1-1 con Pasto, 1-1 con Once Caldas y el pasado domingo se impuso 0-2 a Alianza Petrolera en Barrancabermeja para recuperar la ilusión de entrar a cuartos de final.



Su única derrota había sido con marcador de 2-1 ante Junior en la tercera jornada, en un compromiso en que pecó en la definición, y apenas le queda enfrentar a Jaguares en la semana del 11 de abril (fecha 18) en Montería.



Sin embargo, esa misma producción no la ha podido consumar en el Pascual Guerrero, donde empató 1-1 con Águilas Doradas, 0-0 con Bucaramanga, 0-0 con Santa Fe, 0-0 con Envigado y cayó 1-2 con el Medellín (fecha 14). Allí solo le ha ganado (1-0) al Pereira.



En 6 partidos, de 18 puntos solo ha sumado 7, lo que se traduce en el 39.4% de rendimiento, realmente bajo para lo que fue la campaña de las temporadas pasadas, cuando el sanfernandino se convirtió en un fortín.



En su patio acumula cuatro empates: (1-1) con Águilas Doradas, (0-0 con Bucaramanga, Santa Fe y Envigado), derrotó 1-0 al Pereira y perdió 1-2 con el Medellín. De allí que el conjunto escarlata tendrá que cambiar el derrotero en apenas tres juegos y ante rivales directos, que no solo necesitan sumar para asegurarse, sino que tratarán de sacarlo del camino.



Los antecedentes vienen desde el año pasado. En la fecha 18 de la Liga 2020, Millonarios se impuso 0-2 en el Pascual Guerrero, goles de Ayron del Valle (penalti) y Eliser Quiñones. También fue superado en la jornada 20 con el mismo marcador por Equidad -tantos de Matías Mier-, que con ese resultado se clasificó a cuartos.



En este semestre hasta ahora el elenco vallecaucano no ha marcado más de dos goles en un juego, pero aparte su eficacia ha sido cuestionada. A eso se suma que Adrián Ramos estaría al menos dos encuentros más por fuera tras resentirse de una lesión muscular. La esperanza estará en hombres desequilibrantes como Santiago Moreno, Yesus Cabrera y Duván Vergara.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @marquitosgarces