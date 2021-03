Confirmado: Armenia dio visto bueno al préstamo del estadio al América

El alcalde de Armenia, José Manuel Ríos, dio este lunes el visto bueno para que América de Cali pueda jugar algunos partidos nocturnos de Copa Libertadores y Liga BetPlay I-2021 en el Estadio Centenario en los meses de abril y mayo, pero todavía quedan detalles que se ajustarán en una reunión urgente con los directivos escarlatas.

El burgomaestre señaló que “es una gran oportunidad para la ciudad, pero todo se debe dar con estrictas medidas de seguridad”. La información fue confirmada a FUTBOLRED por el ex futbolista James Padilla García, gerente del Instituto Municipal de Deporte de Armenia, Imdera, quien, sin embargo, añadió que deben definirse algunos aspectos importantes para la firma del contrato, entre ellos el valor del alquiler y el compromiso de los aficionados para que no haya inconvenientes de orden público.



Padilla manifestó que “la disposición es total, tenemos todas las garantías para ofrecerles, pero todavía no nos hemos sentado con los directivos del América para tocar unos temas que el señor Alcalde hizo solicitud para poner perfeccionar el contrato, el Alcalde me solicitó que habláramos de orden público, de manejo de la hinchada, del cuidado del escenario, de las garantías y por supuesto que no hemos hablado del valor del alquiler, pero el ánimo y la voluntad existen, yo hice la gestión y tenemos el visto del Alcalde, falta que nos sentemos con los directivos y finiquitar esas solicitudes, esperemos a ver qué responden a ellos”.

El funcionario sostuvo que “Armenia está dispuesto a recibir el fútbol de Primera División y el internacional, la disposición está toda, pero faltan detalles como: Por el tema de aglomeraciones y orden público, ya que aquí hay bastante hinchada del América, alojar a los futbolistas en un hotel a la periferia, en las afueras de Armenia, que aquí hay muchos y muy buenos, con una oferta hotelera amplia. Si tienen la posibilidad, que hablen con los líderes de las barras para que manejen la situación, ya que se va a hacer un piloto y al menor problema de orden público ya no podemos seguir, por el tema de la pandemia. Hablar también con la Policía Nacional, porque ellos son los encargados de los procedimientos de seguridad.



En cuanto a si ya es un hecho la presencia de América de Cali en la capital quindiana para cumplir con los partidos que le programen en horario nocturno, aclaró que “no puedo decir que sí 100%, porque no hemos tocado temas económicos ni hemos firmado ningún negocio, pero la disposición está toda. Por intermedio del Dr. Gustavo Moreno Jaramillo, que fue quien me contactó y me está ayudando en esta gestión, dialogó con el presidente de América, Mauricio Romero, y quedamos en acordar cuándo vamos a conversar, creo que ellos van a venir, creo que en el transcurso de las primeras horas”.



Padilla García agregó que “no hemos hablado del tema de orden público, de anillos de seguridad, de que ellos tienen que traer unas plantas eléctricas, unas cosas para perfeccionar el contrato, pero la disposición del Alcalde y del Imdera como administrador del estadio es total. Los aficionados también tienen que portarse bien, porque a la menor muestra de desorden el Alcalde no tiene problema para cancelar los partidos y decir que ya no se juega más acá, eso sería un daño para todo mundo”.



Esa solicitud de los directivos del América de Cali se hizo en virtud de que el Estadio Pascual Guerrero es sometido a trabajos de cambio de iluminación a luces LED hasta el mes de mayo y allí no se pueden realizar partidos nocturnos. Así las cosas, el Centenario quedaría registrado ante la Conmebol y la Dimayor como escenario alterno.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces