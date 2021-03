¿Le alcanzó para los 8? América ganó y movió la tabla de posiciones

La jornada dominical inició con el empate entre Deportivo Pereira y La Equidad, lo que le permite a ambos mantenerse aferrados a su objetivo. El matecaña lucha por no descender y el asegurador por concretar su pase a los cuartos de final.



América también ganó y se acomodó mejor en la tabla; quedó a un punto del octavo. Su victoria (0-2) frente al Alianza Petrolera desplazó a Jaguares (que descansó esta jornada). Restan tres partidos para dar por finalizada la Fecha 15 de la Liga.

Resultados a la fecha 15

​

Envigado 0-0 Tolima

O. Caldas 4-2 Chicó

Junior 1-1 Santa Fe

Nacional 0-0 Medellín

Pereira 0-0 Equidad

Alianza 0-2 América



Complemento de la jornada



Patriotas vs Águilas

Millonarios vs Bucaramanga

Cali vs Pasto



Tabla de posiciones



1. Atlético Nacional – 28 Pts (14 PJ)

2. La Equidad – 27 Pts (15 PJ)

3. Ind. Santa Fe – 26 Pts (14 PJ)

4. Deportes Tolima – 25 Pts (14 PJ)

5. Ind. Medellín – 25 Pts (15 PJ)

6. Atlético Junior – 24 Pts (15 PJ)

7. Deportivo Cali – 24 Pts (14 PJ)

8. Millonarios – 23 Pts (13 PJ)

9. América de Cali – 22 Pts (14 PJ)

10. Jaguares – 20 Pts (14 PJ)



Tabla del descenso



19. Boyacá Chicó - 103 Pts

18. Deportivo Pereira - 103 Pts

17. Jaguares Córdoba - 114 Pts

16. Alianza Petrolera - 120 Pts