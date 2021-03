América de Cali tiene claro el futuro de su DT: habla Tulio Gómez

América de Cali logró en la fecha 15 el resultado que esperaba: derrotó al colero, Alianza Petrolera, por 0-2 y gracias a eso en este momento está vivo en la pelea por entrar a los 8 mejores de la Liga Betplay, ocupando la casilla 9, con 22 puntos.

Sin embargo, la realidad del duro calendario es innegable: América debe Millonarios, La Equidad, Jaguares y Tolima, todos ellos en la pelea por clasificarse y con la misma necesidad de sumar de a tres puntos, por lo cual en las oficinas del equipo campeón de Colombia se contempla la opción de una eliminación prematura.



¿Qué pasará con el DT Juan Cruz Real si eso ocurre? Tulio Gómez, máximo accionista del equipo, habló de frente de lo que vendrá en el futuro: “creemos que clasificaremos a los ocho, pero si no se da, es muy difícil decisión sacar al DT previo al inicio de la Copa Libertadores, en ese escenario mantendríamos al entrenador y su medidor será superar la fase grupos de Copa”, dijo en diálogo con el con el periodista Carlos ‘Petiso’ Arango.



Gómez no renuncia todavía al tricampeonato pero es un hecho que la ventaja que se dio en la parte intermedia de la ronda todos contra todos plantea una dificultad importante. Las cartas están sobre la mesa, pero al parecer no habrá incertidumbre para Cruz Real.