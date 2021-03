Fredy Guarín no entrenó con Millonarios: ¿pensando en renunciar?

Este lunes, los hinchas de Millonarios se sacudieron con una fuerte noticia, luego de que se confirmara que Fredy Guarín, referente y gran refuerzo del equipo embajador, no se presentara a entrenar en las instalaciones del club por problemas personales.

La noticia trascendió y se llegó a hablar de una posible renuncia del experimentado del volante, quien viene de perderse el partido contra Atlético Bucaramanga por molestias físicas. Sin embargo, FUTBOLRED habló con fuentes oficiales del club y desde allí confirmaron que Guarín no se presentó a entrenar por motivos personales, pero que la versión de la renuncia al equipo es falsa.



"Guarin no se presentó hoy a prácticas, tiene un tema personal, tenía permiso. La versión que hay que renunció no es cierta", le dijeron al portal.



No obstante, versiones extraoficiales afirman que el mediocampista estaría pensando en dar un paso al costado y lo haría a través de una carta. ¿Primer paso para renunciar?. Por ahora no hay un pronunciamiento oficial del club.