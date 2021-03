América de Cali cambia de estadio para la Copa Libertadores y Liga

El Estadio Pascual Guerrero es sometido a trabajos de cambio de iluminación a luces LED hasta el mes de mayo, lo que hace imposible que América de Cali pueda jugar partidos nocturnos en el escenario. Por ello, la institución le solicitó a la Alcaldía de Armenia que le permita actuar como local durante en los meses de abril y mayo en el Estadio Centenario, los partidos en ese horario de la Copa Libertadores como de la Liga BetPlay I-2021.

Según información entregada por el diario El País, Tulio Gómez, máximo accionista del club escarlata, solicitó de manera formal ante el Instituto Municipal de Deporte de Armenia, Imdera, la cesión del escenario deportivo para poderlo registrar ante la Conmebol y la Dimayor.



“América de Cali tiene claro el futuro de su DT" habla Tulio Gómez



Por ello, FUTBOLRED contactó al ex futbolista James Padilla García, gerente del Imdera, quien confirmó la solicitud y afirmó que los diálogos entre la Administración Municipal y los dirigentes rojos están muy adelantados. “Sí, efectivamente recibí la carta de don Tulio, comencé a hacerla gestión inmediatamente con mi jefe, que es el Alcalde, estoy muy interesado en que el América juegue aquí en Armenia, en que el fútbol de la A y por supuesto que América sea local aquí en partidos de Copa Libertadores en esta ciudad en la que tiene una hinchada muy grande, estamos esperando la respuesta del Alcalde, yo ya lo sensibilicé, le dije los beneficios que tendríamos para el estadio, económicamente, para la ciudad, y por supuesto a nivel internacional que Armenia va a ser la sede de América. Él me quedó de informar más o menos el lunes o martes una definitiva, ya estamos estudiando todas las garantías que se puedan ofrecer para que América juegue en Armenia”, afirmó el funcionario.



Padilla García agregó que “soy un hombre de fútbol, estoy absolutamente feliz que Armenia vuelva a tener un nombre, por supuesto que el América juegue en un escenario como el Estadio Centenario, en esta ciudad donde tiene muchísima hincha, por supuesto que como director del Instituto Municipal estoy al lado diciéndole al alcalde todos los beneficios que podría tener nuestra ciudad para que el América juegue aquí como local”.



Reveló que económicamente sería positivo para la capital quindiana, pero “nosotros más que los ingresos que podamos tener pensamos en el reconocimiento de ciudad, y por supuesto que el tema de covid-19 y orden público ya se manejaría con la Policía Nacional y es así que el alcalde, el doctor José Manuel Ríos, está estudiando la posibilidad y el lunes o martes ya tendremos una definitiva, que todo apunta a que el América pueda jugar en Armenia”.



“Armenia y el Estadio Centenario cuentan con todas las condiciones, es un escenario aprobado por la Confederación Suramericana de Fútbol, con una grama espectacular, la iluminación está al 100%, y por supuesto las calidades hospitalaria, la hotelería y capacidad para la gente está completamente asegurada, nosotros como instituto estamos muy contentos y por supuesto que solo falta el visto bueno del Alcalde, que es la máxima autoridad, esperamos que el lunes o martes dé el visto bueno para que América pueda jugar en Armenia”.



Aunque en algunas ocasiones América encontró respuesta negativa para realizar partidos en Armenia, el hecho de que no haya aficionados en las tribunas ayudaría a que esta vez sería distinto. Padilla señaló que “sí, estamos esperando un parte positivo de la Policía Nacional en el que se asegure el tema de orden público, esperamos que en esos días las cifras relacionadas con covid-19 tenga nuestro cupo hospitalario regulado y esperamos cumplir con las expectativas para que el América de Cali pueda ser local en Armenia”.



Para finalizar, James dejó una frase que indica que la gestión va por buen camino: “Creo que todo se va a dar, anoche tuve una charla muy larga con el alcalde y me dijo que a él también le gusta la idea”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces