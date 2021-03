DIM y Nacional, frente a frente en un vibrante clásico antioqueño

Deportivo Independiente Medellín recibe este sábado al Atlético Nacional, desde las 8:10 de la noche en el estadio Atanasio Girardot por la fecha 15 en la Liga I-2021. Rojos y verdes llegan con un buen rendimiento y pese a que faltan piezas claves, ambos equipos saben que, si ganan, estarían perfilando su clasificación a la siguiente fase del campeonato.

‘Bolillo’ Gómez se pone a prueba con el DIM, frente a Nacional



Para el técnico de Independiente Medellín, las lesiones y las enfermedades ha puesto a prueba su plantel, quienes acumulan 10 partidos sin perder, contando Liga y Copa Colombia. De esos encuentros, el DIM suma cinco triunfos y cinco empates, con lo cual, se ha podido mantener entre los ocho, pero con lo apretada que está la tabla, un traspié lo podría dejar complicado, teniendo en cuenta que recién descansará en la próxima fecha.



Medellín convocó 18 jugadores para afrontar este clásico. Víctor Moreno, Juan Carlos Díaz, Jean Pineda y Edwin Mosquera, superaron el covid-19 y estarán disponibles para el ‘Bolillo’. Mientras que Jaime Giraldo, Yesid Díaz, Juan Manuel Cuesta por decisión técnica y Leonardo Castro con positivo por covid-19, no fueron citados.



“El clásico para mi es una fiesta de la ciudad, una fiesta del departamento, yo lo miro sin rabia, sin esa rivalidad que mucha gente le quiere poner. Yo lo veo como un enfrentamiento entre dos equipos de la ciudad, buscando lo mismo, cada día llegar más lejos en este torneo. Nosotros vamos a afrontarlo de la mejor manera”, detalló el técnico Gómez en conferencia de prensa.



Además, “neutralizar a Nacional es ataque es muy difícil, porque cuenta con individualidades que superan a la táctica muchas veces. Nosotros vamos a imponernos y someter al contrario con nuestro estilo. Comenzamos con la intención de elaborar, pero ahora nos toca basarnos en la táctica y llenar los espacios. Buscamos más ordenamiento y cosas prácticas en conjunto y en el equipo como tal. Esperemos que podamos sacarnos un poco con las individualidades”.



El estratega se imagina un clásico “sin rabias, sin odios, que los dos equipos se entreguen, que a los jugadores les vaya bien, sea un lindo partido y ojalá estemos mejor”.



Nacional, en busca de afianzarse en el liderato e ir perfilando su clasificación



Con cinco triunfos consecutivos contando Liga y Copa Libertadores, Atlético Nacional afronta el clásico antioqueño sin varios de sus jugadores claves; Jonatan Álvez, Yerson Candelo y Sebastián Gómez no lograron recuperarse de sus molestias físicas y fueron bajas para este encuentro.



Mientras que reaparece Kevin Mier, quien superó una faringolaringitis y el defensa Brayan Córdoba ocupará el lugar de Candelo. Otro jugador que fue convocado, pero lo van a esperar hasta último momento es Yerson Mosquera, el central salió golpeado del partido contra Jaguares de Córdoba.



"El DIM es un equipo extremadamente ordenado, eso les da a ellos una fortaleza muy grande, para eso nosotros tenemos que estar preparados. Nosotros no nos debemos desesperar, debemos ser efectivos y eso es lo que hemos demostrado a lo largo de todo el torneo", remarcó el técnico brasileño.



Por su parte, Geisson Perea indicó que "el clásico será de mucha atención y concentración desde que pisemos la raya, este partido tiene mucha importancia, vamos a disfrutar este partido".



Datos entre Independiente Medellín y Atlético Nacional



Por Liga, Independiente Medellín y Atlético Nacional se han enfrentado en 304 ocasiones, de las cuales, los verdolagas se impuso en 125 oportunidades frente a 84 de los poderosos y 95 encuentros finalizaron igualados. En cuanto a goles anotados, 342 fueron rojos y 412 verdes.



Independiente Medellín lleva seis partidos sin poder ganarle a Atlético Nacional (dos empates y cuatro derrotas) en duelos por Liga, donde su última victoria fue en octubre de 2018 (2-1 jugando como local). En caso de no conseguir la victoria, el DIM igualara la racha anterior más extensa: los siete partidos sin triunfos ante Atlético Nacional que se dieron entre diciembre de 2012 y marzo de 2014 (cuatro empates y tres derrotas).



DIM lleva nueve partidos sin perder (cuatro victorias y cinco empates) en Primera División, en esta racha ha convertido en todos los partidos exceptuando el empate a cero del 21 de febrero con Santa Fe. Además, solo Deportivo Pasto pudo convertirle más de un gol en este intervalo (en el empate 2 – 2 del 21 de marzo).



Atlético Nacional lleva cinco partidos invictos (cuatro victorias y un empate) en Primera División, en esta racha convirtió 12 goles y solo recibió tres tantos. Si no pierde, no encadenaba al menos seis encuentros sin perder en la competición desde septiembre de 2019 (diez, cinco victorias y cinco empates).



Jarlan Barrera, de Atlético Nacional, es justamente el segundo futbolista con mejor promedio de goles por minutos disputados (con al menos seis encuentros jugados en esta Liga), lleva seis en 728 minutos, lo que se traduce en un gol cada 121 minutos.



Alineaciones probables



Independiente Medellín: Luis Erney Vásquez; Juan David Mosquera, Víctor Moreno, Andrés Cadavid, Juan Guillermo Arboleda; David Loaiza, Kevin Londoño, Juan Carlos Díaz, Yulián Gómez; Jean Pineda, Matías Mier.



D.T.: Hernán Darío Gómez.



Atlético Nacional: Aldair Quintana; Jonathan Marulanda, Geisson Perea, Emmanuel Olivera, Danovis Banguero; Bryan Rovira, Baldomero Perlaza; Alex Castro, Jarlan Barrera, Vladimir Hernández; Jefferson Duque.



D.T.: Alexandre Guimarães.



Hora: 8:10 p.m.



Estadio: Atanasio Girardot.



Árbitro: Mario Herrera (Meta).



VAR: Mauricio Pérez (Antioquia).



T.V.: WIN Sports +.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En twitter: @juanchoserran8