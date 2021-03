Alerta máxima: América perdería pieza clave frente Alianza Petrolera

Adrián Ramos tuvo que salir en el segundo tiempo del partido que América de Cali perdió 1-2 como local frente al Medellín por una molestia muscular, situación que ya había presentado antes y lo tenía en duda para ser inicialista ante el ‘Poderoso’.



Ese traspié inesperado ante el DIM en el Pascual Guerrero hizo que descendiera a la casilla 11, quedando a 4 puntos del séptimo y octavo (Junior y Millonarios), con lo que el margen de error es ahora más pequeño.

Este viernes, el galeno Carlos Restrepo, quien hace parte del Departamento Médico de la institución, informó el procedimiento a seguir con el atacante caucano para determinar si puede hacer parte de la delegación que viajará este sábado a Barrancabermeja para el compromiso dominical de la fecha 15 de la Liga BetPlay I-2021 ante Alianza Petrolera, el cual está obligado a ganar el elenco rojo si quiere mantener vivas sus esperanzas de clasificación a cuartos de final.



“El deportista en este momento se encuentra bajo observación médica, estaremos a la espera de que en las próximas 48 o 72 horas le realicemos exámenes imagenológicos para saber cómo se encuentra en la parte muscular, por ahora va bien en la evolución”, afirmó el profesional.



De igual forma, se refirió al zaguero central Jerson Malagón: “En el caso de Jerson, va con muy buena evolución, está entrando en la quinta semana de su fractura, esperaremos en la próxima semana un nuevo control con imágenes cuándo empieza a entrenar con el grupo, actualmente se encuentra realizando diferentes actividades de preparación física aislado para evitar el impacto con los demás compañeros”.



Precisamente, sobre la derrota en casa ante el DIM, Adrián manifestó en rueda de prensa que “son momentos del fútbol, América siempre ha buscado, ha tenido mejor control que los rivales, no se nos han dado los resultados que queremos, infortunadamente no se han dado, seguiremos trabajando, hay que pensar en el siguiente partido”.



La realidad es que la definición se mantiene como un aspecto neurálgico en América y Ramos es el hombre de experiencia llamado a comandar el ataque, lamentablemente después de anotar dos goles en el clásico vallecaucano se resintió en Manizales y su parte física no ha estado bien.



Por la cercanía del partido en territorio santandereano y teniendo en cuenta que el próximo miércoles el rival será Millonarios en el Pascual Guerrero, parecería improbable que ‘Adriancho’ esté en la plantilla y habría espacio para jugadores como Joao Rodríguez y el peruano Aldaír Rodríguez, que hace varias fechas está por fuera de las convocatorias.



El también delantero Díber Cambindo se convierte es otra de las bajas, ya que fue expulsado ante el DIM.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces