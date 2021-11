¡Arrancan los cuadrangulares! Así se jugará la primera fecha en Liga

La fecha 1 de los cuadrangulares de la Liga Betplay II 2021 está pendiente de unos detalles, pero ya están programados buena parte de los encuentros.

En las últimas horas se conoció la planeación oficial de los encuentros, que se disputarán este fin de semana. La sede del duelo América vs Millonarios es la única que no se ha confirmado.



Así se disputarían los encuentros:



Sábado 27

Cali vs Pereira

Estadio: Palmaseca

Hora: 6:00 p.m

TV: Win+



Nacional vs Junior

Estadio: Atanasio Girardot

Hora: 8:05 p.m.

TV: Win+



Domingo 28

América vs Millonarios

Estadio: por definir

Hora: 6:00 p.m.

TV: Win+



Alianza Petrolera vs Deportes Tolima

Estadio: Daniel Villa Zapata

Hora: 8:05 p.m.

TV: Win+