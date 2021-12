¡Adiós inesperado! Millonarios tiene una nueva baja para el 2022

Las buenas noticias no llegan para los hinchas de Millonarios, luego de conocer las bajas de Fernando Uribe y Daniel Giraldo con rumbo a Barranquilla, ahora se confirmó la salida de un nuevo jugador de la plantilla de Alberto Gamero para el 2022.



Desde que el conjunto azul dejó la competencia se han confirmado tres jugadores que no continúan con el equipo azul y por ahora no se confirma ningún refuerzo oficialmente, a pesar de los diferentes nombres que se han puesto en el radar.



En la mañana del 24 de diciembre el club, 9 De Octubre de Guayaquil (Ecuador) anunció al colombiano Harrison Mojica como nuevo fichaje para el 2022, teniendo su primera experiencia en el fútbol del exterior.



Sin ninguna duda un balde de agua fría para los aficionados azules, teniendo en cuenta que era uno de los jugadores que estaban trabajando en su renovación con el conjunto azul.



Mojica llegó a Millonarios en el 2021, jugó un total de 33 partidos durante todo el año y anotó 3 goles.