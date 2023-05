Plan salida en Santa Fe: jugador, harto de la banca, rescinde contrato

Santa Fe es un paciente con buena perspectiva de recuperación pero en delicada situación: salió del grupo de los ocho en Liga tras perder el clásico contra Millonarios (1-0) pero tiene tres partidos para recuperarse, y en la Copa Sudamericana está tercero en su zona, pero a un punto del segundo y con dos partidos en casa.

El calendario es benévolo, hay que decir, pero lo que preocupa es la irregularidad de un juego que no termina de ensamblar y que aparte está perdiendo efectivos.



Este miércoles trascendió que uno de los jugadores que había recuperado en este semestre, un poco para darle revancha, se cansó de hacer la fila y se fue.



Se trata del jugador Kelvin Osorio, quien llegó a un acuerdo con el presidente Eduardo Méndez y rescindió su contrato sin más, aunque al vínculo le quedaban siete meses más. A sus 29 años es agente libre y busca otra oportunidad, si hay algún equipo con necesidad de mediocentros ofensivos.



¿Qué pasó? Osorio apenas jugó seis partidos en la campaña y en definitiva no se sentía en la consideración del entrenador ni para ser un revulsivo. Tampoco aportó mucho cuando estuvo en cancha.



Se trata de un futbolista que dejó una grata impresión en 2020, que fue traspasado al Cuiabá de Brasil, donde tampoco tuvo mayor protagonismo, y que volvió pensando en una revancha. No fue así y es el primero que se baja del barco 'cardenal'. Habrá que esperar a saber si no es el único.