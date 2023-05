La tal crisis no existe: Enamorado apoya a DT y no sufre por Santa Fe

Independiente Santa Fe salió el fin de semana del grupo de los ocho clasificados a cuadrangulares de Liga Betplay I 2023,

La reciente derrota 1-0 en el clásico contra Millonario fue la segunda derrota al hilo y la afición la emprendió contra el técnico Harold Rivera, cuya cabeza pidieron en redes sociales.



Pero los protagonistas no lo ven así y de hecho José Enamorado ni siquiera cree que la tal crisis que están sugiriendo realmente exista.



"El grupo no está pasando por ningún mal momento. Tuvimos un partido en el que no nos quiso entrar el balón, pero el equipo está muy unido con el cuerpo técnico. Dependemos de nosotros mismos, la idea es ganar el próximo y meternos en los ocho", dijo en Noticias RCN.



El extremo no perdió la ocasión para mandar un dardo al arbitraje: "Ellos se encontraron con un penal que nosotros vemos dudoso. El VAR le avisó al árbitro, pero la idea de nosotros era reponernos de eso. Tuvimos muchas posibilidades, no nos quiso entrar y no pudimos empatar", concluyó.



Efectivamente Santa Fe mejoró en el clásico con respecto a la derrota contra Universitario (2-0) y en Liga depende de sus propios resultados contra Nacional, Huila y Once Caldas para no quedarse viendo las finales por TV. Pero el problema, justamente, es que el rojo no es un equipo regular o que pueda considerarse confiable y no logra encadenar dos victorias seguidas. Habrá que ver si esa crisis, que no existe según Enamorado, puede reventar más adelante..