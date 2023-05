La Liga se pone al día: lo que se juegan Santa Fe, DIM y demás equipos

Esta será una semana definitiva. Entre miércoles y jueves se disputarán cuatro partidos pendientes en la Liga BetPlay, que sacudirá a los ocho. Dos llegan clasificados (Millonarios y Nacional), pero podrán asegurarse en la punta. Boyacá Chicó, Alianza Petrolera y Santa Fe buscan acomodarse en los ocho, mientras que Unión Magdalena y Once Caldas necesitan sumar pensando en el descenso.



¿Qué se juega cada uno de los equipos en la semana? Así se jugarán los partidos pendientes de Liga I-2023. Los equipos llegarán al día a la fecha 19 que será entre viernes y domingo. ¡La Liga está que arde!

Unión Magdalena vs Boyacá Chicó

Este miércoles, a las 6:00 pm, el ciclón recibirá en el Sierra Nevada a un Boyacá Chicó que necesita ganar para dar un paso firme hacia su clasificación, la cual ha postergado tras sumar dos empates (Once Caldas y Bucaramanga) y una derrota (Nacional).



Si bien, Unión Magdalena no pelea por un puesto en los ocho, sí necesita ganar pensando en el descenso. Está en zona roja junto al Atlético Huila y entre más puntos consiga en el remate del torneo, podrá llegar al segundo semestre con un poco más de oxigeno.



Con una victoria en Santa Marta, los ajedrezados llegarán a 30 puntos y mantendrán su posición en el grupo. Tendrán dos partidos más para asegurarse en Cuadrangulares Semifinales, en los que ya se clasificaron Águilas Doradas, Millonarios, Nacional y América.

Millonarios vs Alianza Petrolera

El equipo de Alberto Gamero sale en defensa del liderato, que recuperó tras su reciente triunfo en el clásico bogotano. Además, Millonarios aprovechará para empezar a probar otras alternativas, eso sí, con la idea clara de pelear en la punta para terminar como cabeza de grupo.



Alianza Petrolera está en la misma situación de Chicó. Llega con 27 puntos y una victoria lo dejará muy cerca de asegurarse en la siguiente fase. El equipo de Hubert Bodhert viene de caer ante Deportes Tolima y necesita aprovechar esta jornada pendiente como un ahorro.

Ind. Medellín vs Once Caldas

Tras la sorpresiva salida de David González, el equipo quedó a cargo de Sebastián Botero (técnico interino) y de Francisco Nájera, quienes tendrán el gran reto de ganar para instalarse en los ocho. Un triunfo los mete de nuevo en la pelea. Llegarían a 25 unidades y desplazarían a Junior de la octava posición.



Once Caldas no pelea clasificación pero sí necesita seguir recuperándose del difícil semestre, que incluso los tiene penando en la zona del descenso. Será otro duelo de alta intensidad, donde cada uno juega por sus intereses. DIM pelea por entrar en los ocho y Once Caldas quiere hacerle quite a la B.

Santa Fe vs Atlético Nacional

Se trata del partido más atractivo de la semana. Santa Fe marcha noveno, con 24 puntos, a uno del octavo y a 4 del quinto, Boyacá Chicó. Un triunfo les devolverá la vida y los pondrá de lleno en la pelea por el tiquete a los Cuadrangulares. Sin embargo, sii no suman, se complicarán.



Atlético Nacional viene en buena racha y suma cinco partidos al hilo sin perder (cuatro victorias recientes). En la última jornada superó a los ajedrezados y se convirtió en el segundo equipo clasificado a la siguiente fase. Paulo Autuori aseguró que empezará a rotar su nómina pensando en las finales, pero un triunfo que los meta de lleno en Cuadrangulares no les caería mal. Suman 31 puntos y son terceros; pelearán por ser cabeza de serie.