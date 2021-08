Fuerte mensaje desde Millonarios tras actos violentos en El Campín

Este miércoles en charla con Caracol Radio, Gustavo Serpa máximo accionista de Millonarios, se refirió al grave incidente que se registró en medio del partido Santa Fe-Nacional en el estadio El Campín, violentos hechos que dejaron varios heridos. Defendió el espectáculo y pidió la renuncia del Secretario de Gobierno de Bogotá.

Serpa indicó que "lo que pasó es lamentable, es doloroso y desafortunadamente nos estamos acostumbrando a ver esas cosas no solo en los estadios, sino en las calles. Es el reflejo de lo que está pasando en el país. Ahora resulta que el niño malo de todo es el fútbol y las medidas que se están tomando es contra el fútbol. Me pregunto si mañana hay tres muertos en una discoteca, debemos cerrar todas las discotecas de Bogotá, o si hay una pelea en un restaurantes, entonces cerremos. Lo más fácil es echarle la culpa a los equipos, a las hinchadas y tomar una medida diciendo que cancelamos el fútbol", indicó.



El directivo embajador responsabilizó al Secretario de Gobierno por lo ocurrido en el máximo escenario de los capitalinos. "Para mí el Secretario de Gobierno (Luis Ernesto Gómez) debería renunciar. Él mismo dice que se encargó de coordinar con las barras y ahora resulta que nadie asume la responsabilidad política, y se castiga a todos los equipos que hay en Bogotá. Debería decir ante la sociedad hice mi trabajo mal, pero resulta que se castiga al que no es responsable. Es una medida absurda y ridícula".



Serpa pidió que no se castigue a unos clubes cuando fueron otros los protagonistas de los desmanes. "Entonces cerremos el país, porque es un país donde hay violencia. Encontremos la forma de controlar esto. Dónde está la responsabilidad del distrito, cuál va a renunciar ante semejantes hechos".