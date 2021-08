'Esto va a tener consecuencias muy graves para el fútbol': Dimayor

Los hechos de violencia que afectaron el duelo Santa Fe vs Atlético Nacional pueden afectar a toda la Liga Betplay.

Así lo anticipó el presidente de Dimayo, Fernando Jaramillo, quien rechazó los hechos terribles que protagonizaron hinchas del equipo visitante y que respondieron los dueños de casa.



"Tenemos que trabajar para alejar a estos violentos de los estadios, no los queremos en el fútbol. Esto va a tener como consecuencias muy graves para el fútbol colombiano", dijo en entrevista con Caracol TV.



"Esto no representa al fútbol rechazamos totalmente lo que sucedió y vamos a trabajar para que esto no suceda nunca", añadió.



Sin embargo, estos lamentables hechos pueden afectar a todos los equipos de la Liga pues ya el Ministro de Deporte y el del Interior han contactado a Dimayor para advertir lo que puede pasar: "esto es tan grave que puede afectar la presencia de hinchas en todos los estadios, uno merece su suerte, esos hinchas, que no nos representan, perjudican el regreso después de 500 días, esto va a tener consecuencias graves para el fútbol colombiano".



Jaramillo explicó que la Asamblea extraordinaria de Dimayor será aplazada para asistir a la citación de la alcaldesa Claudia López, este miércoles a las 10 a.m., para analizar los penosos registrados en el estadio. Al responder por qué el partido se siguió jugando a pesar de los serios incidentes, el directivo solo dijo que fue la decisión que se tomó con la Policía en ese momento.



Como posible solución, volvió sobre una iniciativa de la que mucho se habló en el pasado pero que nunca dio resultados reales: "Vamos a trabajar con los hinchas que si se saben comportar, a insistir en el proceso de carnetización, que puede no ser la solución definitiva pero sí un paso adelante".



Jaramillo también habló de la necesidad de "identificación total de los culpables, que nunca más puedan entrar al estadio y que haya sanciones ejemplares desde el punto de vista judicial, que les caiga todo el peso de la Ley.

Santa Fe saco el comunicado en el que de buscará la judicialización de esas personas".