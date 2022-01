No se guardó nada: Representante de Borja criticó a Gustavo Serpa

Uno de los temas muy comunes en los últimos días es el ‘fair play’ financiero en el fútbol colombiano, teniendo en cuenta las diferentes contrataciones que se han presentado en este mercado de fichajes. Uno de los protagonistas hablando sobre este tema, es Gustavo Serpa, integrante de la junta directiva del equipo azul.



En semanas anteriores el máximo accionista del equipo capitalino, habló con el programa el VBar de Caracol Radio, refiriéndose a los refuerzos contratados por los diferentes equipos del balompié nacional.



“Nosotros tomamos una política de responsabilidad financiera y no vamos a quebrar al equipo por traer un jugador costoso” afirmó el empresario, tirando una puja a las contrataciones del Junior de Barranquilla, que contrató a Daniel Giraldo y Fernando Uribe ex Millonarios.



Pues precisamente sobre este tema, Juan Pablo Pachón representante de Miguel Ángel Borja y economista con máster en finanzas de la European Business School de Londres, habló con Revista Semana, refiriéndose al tema



“No es la falta del Fair Play financiero sino las enormes deficiencias administrativas, la falta de visión, y la falta de posicionamiento a nivel internacional.”



Además tiró una puja a Gustavo Serpa, mostrándole que no está de acuerdo con la actual administración del equipo embajador.



“Millonarios, en los últimos 25 años no ha aportado ni un jugador referente para la selección Colombia, y los poquísimos jugadores que ha vendido han sido a ligas menores como la MLS por valores inferiores a los 2 Millones de dólares.”



Al momento de preguntarle sobre las inversiones del equipo azul dio un mensaje contundente, teniendo en cuenta su experiencia como economista.



“En Millonarios las pocas inversiones de compra o entrada de jugadores libres con salarios altos no han sido exitosas, Duvier Riascos, Ovelar y una muy destacada que fue la de Santiago Montoya, quien salió libre del club y pagaron 1,5 millones de dólares” afirmó Pachón



Para finalizar Pachón demostró que todavía queda mucho por aprender de las diferentes administraciones de los equipos del fútbol colombiano.