Nacional va por un mediocampo de lujo: van por ‘Gio’ y Cardona

Avanza una semana intensa en Atlético Nacional, no solo por los entrenamientos de la pretemporada, sino en la construcción del plantel que buscará pelear la Liga I-2022 y alcanzar la fase de grupos en la Copa Libertadores 2022. Luego de la contratación de Alexander Mejía, Daniel Mantilla y Jhon Duque, los verdolagas trabajan en la llegada de Giovanni Moreno y Edwin Cardona, una tarea muy complicada.



Sobre Moreno, el jugador quedó libre del Shanghai Shenhua y desde hace varios días se encuentra en la capital antioqueña. Estuvo cerca de plantearse el retiro del fútbol, pero Nacional se acercó y según información de la periodista Pilar Velásquez, el volante mixto antioqueño habría acordado su llegada al conjunto verde. Sin embargo, como ya ocurrió para la temporada 2018 y luego que el club lo anunció en sus redes sociales, el negocio con el jugador se cayó y regresó a China.



En cuanto a Edwin Cardona, Racing de Argentina ofertó 3.3 millones de dólares por el 50% de su pase a Xolos de Tijuana, equipo mexicano con quien tiene contrato hasta 2024. El acuerdo estaba prácticamente listo entre ambas partes, pero Cardona no quiere regresar a Argentina ni a México y eso es lo que ha dilatado esa operación. Atlético Nacional, habría ofrecido un monto menor que habría rechazado el club azteca. Pero la voluntad del jugador es estar en Colombia con su familia y jugar en Nacional.



Se viven momentos claves para el segundo ciclo del volante surgido de la cantera verdolaga, el cual es un anhelo para los hinchas y sin dudas, sería uno de los fichajes más importantes, no solo en el fútbol colombiano, sino en Suramérica.



En cuanto a Álvaro Angulo, el jugador de Águilas Doradas estaría cerca de ser verdolaga, aunque tiene una oferta del Orlando City de la MLS. El lateral hizo esta semana las vueltas de su Visa a los Estados Unidos, aunque no descarta su llegada a Nacional. Se espera que en las próximas horas haya una mayor información sobre este tema.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8