Gustavo Serpa respondió a las críticas de los hinchas azules en redes

El entorno en Millonarios en estos días ha estado movido, no precisamente por el mercado de fichajes, sino por las declaraciones del máximo accionista del club, Gustavo Serpa. Los hinchas, a través de las redes sociales, no se hicieron esperar con las duras respuestas, teniendo en cuenta que el reemplazo de Uribe será Diego Herazo, que viene sin mucha actividad.



El dirigente habló con el programa 6 am de Caracol Radio, acerca de la situación, la conmoción en redes, tema del fair play y ahondó en los casos Duque y Uribe y el partido contra Fluminense, teniendo en cuenta las dimensiones entre una nómina y otra.



Serpa se refirió a las críticas de los hinchas, afirmando que hay personas detrás de esas manifestaciones “Hay bodega, esos son cosas a las que estamos acostumbrados. En las redes sociales no son manifestaciones espontaneas de la gente. Ahí hay ‘bodegas’ que tienen un propósito y una razón de ser, tratan de generar opinión de una forma u otra, hay muchas cosas detrás de eso”.



“De todo un poco, hay algunos agentes que tratan de promover sus jugadores. Generan bodegas para hacer tendencias y promover nombres, se generan los movimientos para presionar la llegada o salida de un jugador. Nosotros tratamos de explicarle a los hinchas, que es nuestra razón de ser y a quien nos debemos, qué es lo que hacemos, cuál es el proyecto, las razones detrás de las decisiones. Vamos a continuar porque es un ejemplo de transparencia. Eso no deja de ser incomodo, yo no sigo redes. Aprendí hace tiempo que eso no refleja lo real” complementando sobre las críticas y lo visto en las redes.



Agregó sobre el tema del fair play, en el que han insistido desde las directivas azules “Es una pelea que venimos dando hace un tiempo. Que los gastos de los equipos sean consecuentes con sus ingresos para que no tengamos clubes en ley de acreedores, problemas financieros y cosas que no se puedan explicar. NO se ha logrado, pero está próximo. El presidente Jaramillo presentó ciertas propuestas, pero no se pudieron tratar en su momento. En enero se podrán hablar, tema del fair play, derechos de televisión y demás”.



Volvió a tocar el tema de Fernando Uribe “Hicimos todos los esfuerzos posibles. Le hicimos una oferta extraordinaria desde nuestras posibilidades, excedía lo que se venía compensando a Uribe tres veces, incluso con unas variables muy importantes. Pero no fue posible retenerlo,

lamentablemente él tomó la mejor opción económica. Nosotros hicimos un esfuerzo altísimo desde la responsabilidad financiera. Nosotros manejamos esto desde el manejo de una empresa. Las carreras son cortas, él tomó la opción que consideró la mejor para su carrera y aspiraciones”.



“Dije que Jhon es un jugador que apreciamos, le dimos la oportunidad en Millonarios. Es un jugador que la hinchada quiere. Yo hablé con el empresario de Duque, fue una franca conversación, me dijo, él está aspirando a mantener los ingresos y el nivel económico que tenía en México. Allá se ganan seis veces lo que se ganan en Colombia. Esos niveles no son viables para nosotros. Entre otras cosas, tenemos a un excelente jugador en esa posición. En nuestro sentir, Vega tiene mejor nivel que el jugador que está viéndose para contratar. Stiven viene de nuestra cantera, está jugando e hizo un excelente torneo. No vimos una razón deportiva traerlo, teniendo en cuenta lo económico. Entendemos la posición de Jhon, no nos gusta como hinchas verlo en un equipo rival” explicando el tema de Jhon Duque.



“Me toca tomar con la junta y comité deportivo tomar decisiones, eso hay que tener en cuenta la chequera y qué hay en el banco, porque si no se sobregira y lo meten preso. Las decisiones no las tomo yo, hay unos estamentos. Nosotros hemos podido contratar al que queramos, pero Fluminense va a tener una nómina más importante que la nuestra, eso no haría una diferencia. Además que están invirtiendo recursos que no se pueden invertir en el fútbol colombiano en conjunto” hablando de las decisiones que deben tomar en conjunto, que no siempre son fáciles.



Concluyó con la situación del entrenador, sobre lo ocurrido el año pasado “Hace un año teníamos este mismo dialogo, ni hablar hace seis meses con la salida de Arango ¿Usted cree que Gamero no habría firmado por dos años más sino tuviera certeza del proyecto deportivo que lidera? Creo que no, además, acuérdense que cuando Gamero llegó, a los tres meses esos mismos que están matoneando pedían que lo sacaran. Posteriormente con un equipo de la cantera, jugó una final, sin los titulares y con muchos con covid. En el segundo semestre por cosas del azar no logramos los objetivos. Este equipo tiene solidez, han cometido errores, pero se ve cada vez más sólido desde lo mental y deportivo”.