¡De infarto! Lo que se juega en la jornada 18 del todos contra todos

El todos contra todos de la Liga BetPlay 2021-I está en su recta final y este sábado se dará inicio a la penúltima jornada de la fase regular, la cual estará de infarto, ya que varios equipos luchan por meterse al grupo de los ocho.

Con Atlético Nacional como actual líder de la competencia y ya clasificado (31 puntos), además de Santa Fe y Equidad también virtualmente entre los ocho (30 puntos), son siete los clubes que buscan adueñarse de los cinco puestos restantes que dan el boleto a la siguiente instancia de la Liga. Acá en FUTBOLRED le informamos lo que se juegan los grandes en la jornada 18 del campeonato.

Medellín vs Alianza Petrolera



El primer duelo de la jornada será en el Atanasio Giradot. Allí, el conjunto de 'Bolillo' Gómez, Independiente Medellín, se enfrentará al último de la tabla, Alianza Petrolera. Los antioqueños ocupan la casilla nueve del campeonato con 25 unidades, por lo que están obligados a ganar para seguir luchando por la clasificación. Si ganan y Jaguares derrota a América de Cali, se meten entre los ocho. Un empate entre felinos y escarlatas también les caería bien.



Jaguares vs América de Cali



El partido que se llevará a cabo en Montería será clave para definir a los ocho clasificados. Jaguares, décimo en la general con 23 puntos, se enfrenta al octavo de la clasificación, América de Cali, que tiene 25 unidades. Si el equipo felino gana desplazaría a los escarlatas de la octava casilla, siempre y cuando el DIM pierda con Alianza.



Por otra parte, el bicampeón de Colombia necesita los tres puntos para mantenerse en los ocho y quedar muy cerca de la clasificación. Una victoria lo dejaría con pié y medio en la otra ronda. No obstante, el escarlata depende de sí mismo para alcanzar el objetivo.



Deportivo Cali vs Atlético Nacional



El duelo de verdes es uno de los partidos más interesantes de la fecha. Deportivo Cali, con 28 puntos en la tabla, está obligado a ganar para asegurar la clasificación en esta jornada; de lo contrario, los azucareros verán comprometida su posición en la general, a la espera de lo que suceda en los demás partidos.



Nacional buscará consolidarse como el líder de la Liga y espera dar el golpe en el Palmaseca. Se prevé que salga con una nómina mixta, puesto que está clasificado y su mente está en el duelo de vuelta de Copa Libertadores frente a Libertad.



Pasto vs Junior.



El domingo la prueba de fuego la tiene Amaranto Perea. Junior disputará su último partido del todos contra todos y una victoria lo dejará en la siguiente instancia del campeonato. Actualmente, los barranquilleros tienen 28 puntos y son quintos, no obstante, si pierden, se quedarían, en teoría, por fuera de los ocho.



Además, si Deportivo Pasto consigue la victoria, el conjunto volcánico se metería en la lucha por un cupo, pues hay que recordar que tiene un partido aplazado frente a Bucaramanga.



Santa Fe vs. Millonarios

​

Este año, el clásico bogotano tiene un condimento adicional: ambos equipos se juegan la vida para asegurar la clasificación. Santa Fe, matemáticamente clasificado (30 puntos), se enfrenta a un Millonarios (27 unidades) que necesita de una victoria para asegurar su cupo entre los ocho. Los de Harold Rivera buscarán, como mínimo, un punto para llegar a la última fecha del todos contra todos con el boleto en la mano, mientras que los de Alberto Gamero están obligados a ganar para seguir con la esperanza de pelear por el título y no depender de el último partido y algunos resultados.



Tolima vs Bucaramanga



El día lunes, Deportes Tolima saldrá en búsqueda de la clasificación, cuando se enfrente al Atlético Bucaramanga. El conjunto pijao es cuarto en la tabla con 29 unidades, y una victoria o empate, lo asegurará entre los ochos clasificados.