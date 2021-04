Nacional en busca de asegurar el liderato de la Liga, visita al Cali

Atlético Nacional visita este sábado al Deportivo Cali, por la fecha 18 en la Liga I-2021. Los dirigidos por Alexandre Guimarães le dieron vuelta a la página de la Copa Libertadores y ahora se enfocan en asegurarse el primer lugar del campeonato, enfrentando a un conjunto ‘azucarero’ de irregular presente y necesitado de sumar un triunfo que lo acerque a la clasificación entre los ocho

Tras la derrota sufrida en Paraguay, Atlético Nacional viajó directamente desde Asunción a Cali para afrontar un encuentro clave en la Liga, donde si logra los tres puntos aseguraría el liderato general, además que dejaría cerca de la eliminación a un rival directo como Deportivo Cali. En cuanto a las novedades, Bryan Rovira recibió el alta médica, luego de superar el covid-19 y viajó a la capital vallecaucana en compañía de Tomás Ángel.



Alexandre Guimarães tiene una cuenta pendiente jugando en Palmaseca, el brasileño no pudo ganar con América en ese estadio y este sábado espera romper esa sequía y encausar el equipo en la senda del triunfo. "Al Cali le tengo un gran respeto, por eso quisimos viajar con 23 futbolistas a Asunción e incorporar dos jugadores más para el partido contra Cali, sin perder el foco en el juego del miércoles, teniendo en cuenta lo que significa para el club avanzar en Libertadores".



Además, "quise tener en Cali con Rovira y Tomás Ángel, prácticamente todo el plantel acá. Es una señal de la importancia que tienen estos próximos tres partidos que tenemos, en Liga mantener el primer lugar y en la Copa llegar a la fase de grupos”.



Por su parte, Yerson Candelo señaló que "Cali viene haciendo las cosas bien, es un gran equipo, no será sencillo enfrentarlos, pero tenemos la voluntad de buscar un triunfo. Con los compañeros experimentados, los escucho y aprendo de ellos".



En cuanto a la preferencia de jugar junto a Emmanuel Olivera o Geisson Perea, el joven zaguero remarcó que "dependiendo de la situación, con la línea de tres o de cuatro, me toca hacer desplazamientos largos o no tanto, con ambos me complemento muy bien (Perea u Olivera)".



Datos entre Deportivo Cali y Atlético Nacional



Por Liga, Deportivo Cali y Atlético Nacional se enfrentaron en 261 oportunidades, de las cuales los vallecaucanos vencieron en 102 ocasiones frente a las 90 de los verdolagas. En cuanto a goles marcados, Cali anotó 394 y recibió 359.



Deportivo Cali y Atlético Nacional empataron cuatro de sus últimos seis enfrentamientos en Primera División (una victoria del Deportivo Cali y una victoria de Atlético Nacional). La mayor cantidad de empates en seis enfrentamientos entre ambos equipos desde 2002.



Deportivo Cali no ganó en sus últimos cinco duelos como local en la Liga I-2021 (cuatro empates, una derrota). Esta es su peor racha desde diciembre 2013 – marzo 2014 (cinco partidos: dos empates y tres derrotas). Además, solo convirtió un gol en los últimos tres partidos jugando en casa.



Atlético Nacional lleva ocho partidos invictos como local en la Liga I-2021 (siete victorias, un empate). Además, solo perdió tres veces en sus últimos 16 duelos en Primera División (nueve victorias, cuatro empates), las tres fueron jugando como visitante (1-0 vs La Equidad; 3-2 vs Atlético Bucaramanga; 2-1 vs Deportes Tolima).



Jhojan Valencia es el segundo futbolista que más pases ha completado en la Liga I-2021. Lleva 742 en 16 partidos (46.4 por juego). El 17 por ciento de los remates de Atlético Nacional en la Liga I-2021 han terminado en gol (30 goles en 173 disparos), siendo el porcentaje de efectividad más alto de un equipo en la competencia.



Alineación probable



Atlético Nacional: Aldair Quintana; Yerson Candelo, Yerson Mosquera, Geisson Perea, Danovis Banguero; Bryan Rovira, Sebastián Gómez, Baldomero Perlaza; Andrés Andrade, Jarlan Barrera, Jonatan Álvez.



D.T.: Alexandre Guimarães.



Hora: 8:00 p.m.



Estadio: Deportivo Cali.



Árbitro: John Hinestroza (Chocó).



VAR: John Perdomo (Huila).



T.V.: WIN Sports +.







Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En twitter: @juanchoserran8