¿Grupo asequible? Los rivales de América de Cali en Copa Libertadores

América de Cali quedó instalado en el Grupo H de la Copa Libertadores, que en comparación al que le correspondió a Santa Fe teóricamente es más sencillo. No obstante, el futuro del club vallecaucano en el certamen dependerá del nivel futbolístico que muestre a partir del próximo 20 de abril, cuando reciba a Cerro Porteño, de Paraguay.



El escenario del juego todavía no se conoce, ya que la institución escarlata espera la respuesta de la petición a la Conmebol de poder realizar sus partidos de local en el Pascual Guerrero con inicio a las 3:30 de la tarde. De no ser aceptada, tendrá que buscar otro estadio

A pocas horas de enfrentar en Montería un compromiso clave en su aspiración de clasificar a los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2021 le plantel prefiere enfocarse en Jaguares de Córdoba, por lo que no hubo forma de conocer la opinión de los jugadores acerca de la llave de la Copa Libertadores.



Así está la actualidad de los rivales que tendrá el campeón colombiano en la primera ronda:



Cerro Porteño: El equipo es dirigido por el ex lateral Francisco ‘Chiqui’ Arce, ex seleccionador paraguayo. En el momento es uno de los líderes del campeonato de su país con 19 puntos al lado de Guaireña, Libertad y Olimpia, el año pasado obtuvo el título del Apertura y por ello se clasificó directamente a la fase de grupos.



Al ‘Ciclón’ se le considera el conjunto que mejor fútbol está mostrando en su país, con mucha posesión de balón, guiado por el argentino Claudio Aquino, uno de los volantes mejor cotizados en ese balompié. Hace poco tiempo llegó el guardameta brasileño Jean Paulo Fernández (ex Atlético Goianiense, Sao Paulo y Bahía) para reemplazar al uruguayo Rodrigo Muñoz, quien sufrió una delicada lesión de rodilla que lo tendría cerca de tres meses fuera de las canchas.



Luis Fariña, Rober Morales, Mateus Goncalves, el delantero argentino Mauro Boselli (con pasado en Boca Juniors, Corinthians, León de México, Wigan de Inglaterra, Málaga de España y Genoa y Palermo de Italia), lo mismo que Ángel Cardozo (ex Libertad) son otros jugadores importantes de la plantilla que orienta Arce.



“Más que pensar en la dificultad de los grupos, la Copa depende de lo que uno tenga como objetivo, y nosotros pretendemos disputarla paso a paso. Antes de jugar no se debe hablar de fortalezas o virtudes de los rivales, nosotros nos enfocamos en lo que podemos hacer dentro de la cancha, somos capaces de igualar a cualquier equipo con nuestro juego”, señaló el técnico del elenco paraguayo al conocer la llave en la que quedó.



Su más reciente onceno inicialista tuvo a estos jugadores: Miguel Martínez; Alexis Duarte, Enzo Jiménez, Mauro Boselli, Ángel Lucena; Mateus Goncalves, Mathías Villasanti, Claudio Aquino, Robert Morales y Luis Vargas.



Atlético Mineiro: Por ahora compite en el campeonato estadual de Minas Gerais ya que el Brasileirao aún no comienza. Es líder de dicha competencia con 21 unidades después de jugar 8 partidos, de los cuales ha ganado 7 y perdió 1, con 20 goles a favor y 5 en contra.



Su entrenador ya sabe lo que es ser campeón de Copa Libertadores. Cuca obtuvo el título en 2013, con Ronaldinho como gran figura, tras superar en una reñida final con tanda de penales 4-3 a Olimpia, de Paraguay, en partidos que se saldaron por 2-0 con triunfos locales.



Cuca es el actual subcampeón brasileño y reemplazó al argentino Jorge Sampaoli, quien en agosto del año pasado había ganado el campeonato estadual ante el Tombense.



Una de sus figuras es Ignacio ‘Nacho’ Fernández, quien salió de River Plate a comienzos de marzo de este año, lo mismo que Hulk, que regresó a Brasil tras jugar en el Porto, el también brasileño Diego Tardelli (ex Sao Paulo, Betis, PSV de Holanda, Flamengo y Gremio), el paraguayo Junior Alonso, el ecuatoriano Alan Franco, el atacante chileno Eduardo Vargas, Keno, Matías Zaracho, Dodó y el venezolano Jefferson Savarino. El colombiano Dylan Borrero se cuenta en el plantel.



La más reciente formación titular que tuvo Cuca fue la siguiente: Everson; Talison, Rever, Alonso, Arana; Matías Zaracho, Allan, Hulk, Keno, Eduardo Vargas y Sasha.



No hay duda que sobre el papel tiene la mejor nómina del grupo y por ello aparece como uno de los fuertes candidatos a lograr el cupo a la siguiente ronda.



Deportivo La Guaira: El conjunto naranja del hermano país utiliza un 4-4-2 o en ocasiones un 4-1-4-1, es uno de los clubes ‘patriotas’ que más promueve jugadores de la cantera y su juego es más directo antes que de posesión. Daniel Farías es su director técnico y el mediapunta Aquiles Ocanto (ex Juventude de Brasil) el jugador más representativo.



En su contra podría estar que en Suramérica el de Venezuela es el único torneo que no ha comenzado –apenas lo hará este domingo 11 de abril– y eso indica que llegará sin muchos partidos oficiales al certamen continental.



Al plantel se incorporaron este año Henri Pernía, quien estuvo en Bucaramanga y Unión Magdalena, lo mismo que Carlos Cermeño, el volante ex Alianza Petrolera y Táchira. Recientemente llegó Ronaldo Lucena, subcampeón mundial con la selección patriota Sub 20, ex Nacional y Jaguares en Colombia, al igual que el atacante Darwin González.



El arquero Carlos Olses, Johan Cumana, Adrián Martínez, Henri Pernía, Carlos Cermeño, Yohan Cumana y Arles Flores han sido convocados por el seleccionador venezolano José Peseiro a microciclos en Caracas.



Calendario de América de Cali en la primera ronda:



Abril 20: América Vs Cerro Porteño



Abril 27: Atlético Mineiro vs América



Mayo 4: La Guaira vs América



Mayo 11: América vs Atlético Mineiro



Mayo 28: América vs La Guaira



Mayo 25: Cerro Porteño vs América



