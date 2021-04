Cali sale a asegurar el cupo a cuartos frente a Nacional en Palmaseca

Partidazo por donde se le mire. Deportivo Cali recibe a Nacional este sábado (8:00 p.m.) en el estadio de Palmaseca a Nacional, en uno de los duelos estelares de la fecha 18 de la Liga BetPlay I-2021.



Para los ‘azucareros’ es fundamental conseguir los tres puntos para asegurarse en los cuartos de final, sin tener que depender de lo que ocurra en la última jornada cuando visite a Millonarios en El Campín.

Después de quedar por fuera de la Copa Suramericana al empatar 0-0 con Tolima en este mismo escenario, Alfredo Arias espera inyectarles a sus jugadores la mentalidad necesaria para vencer al cuadro verdolaga para seguir en carrera en la única que le queda en el primer semestre.



Con 28 unidades en la sexta casilla, la idea es volver al triunfo y a las buenas presentaciones de las primeras jornadas, especialmente desde la generación de juego ofensivo.



El entrenador uruguayo ensayó varias posibilidades en su formación anterior, pero en esta ocasión seguramente tendrá lo mejor de su plantel, aguardando que le aporten en la cancha lo que se requiere para superar a un adversario que tiene diferentes variantes y aparte es el líder del certamen local.



Afortunadamente recupera a jugadores como Hernán Menosse y Jorge Arias en el fondo, aunque existe la duda de si va utilizar a Jhon Vásquez con Kevin Velasco como extremos, o incluye a Ángelo Rodríguez junto a Marco Pérez, ya que se da por descontado que Gastón Rodríguez sea inicialista para aprovechar su media distancia.



Precisamente, Menosse afirmó que “va a ser un lindo partido, Nacional también es un equipo grande, que tiene buenos jugadores, me imagino que vendrá a proponer, a no esperar y eso nos favorece, porque podemos hacer una buena presentación, ojalá que estemos a la altura, poder estar concentrados los 90 minutos para hacer el partido que planificamos y podamos conseguir los tres puntos, que es lo fundamental”.



El defensa charrúa señaló que haber ganado por goleada en Techo será un punto de giro importante para el Cali: “Veníamos haciendo buenos partidos, pero los resultados no nos acompañaban, teníamos una mala racha con cuatro partidos sin poder ganar, pero gracias a Dios pudimos conseguir los tres puntos en Bogotá y quedamos con buenas sensaciones, más allá de la eliminación en Copa Suramericana se compitió y eso es muy importante”.



Con la alegría de volver a la cancha tras una molestia física, Hernán sostuvo que “esperemos estar a la altura ante Nacional, buscar los tres puntos en casa y lograr la clasificación, que es lo que todos deseamos. Sabemos que dependemos de nosotros, todo el grupo está convencido de lo que venimos haciendo hasta ahora, nunca hemos salido de los ocho, hemos hecho buenos partidos y las sensaciones siempre han sido buenas, trataremos de seguir por la línea que pide el ‘profe’, mucha tenencia, posesión y líneas de pase”.



El compromiso de Palmaseca enfrentará al equipo más efectivo del campeonato, Nacional, que ha marcado 30 goles, contra uno de los menos eficaces, Cali, con 17. Realmente ese ha sido su primer lunar desde la temporada pasada.



Datos en el previo:



La estadística muestra que como local Deportivo Cali ha enfrentado a Nacional en 128 oportunidades en la Liga (117 de ellos en el Pascual y 11 en el estadio de Palmaseca), Cali suma 69 victorias por 27 de Nacional y 32 empates. El último encuentro entre ambos en este escenario se cumplió el 26 de mayo de 2019 en los cuadrangulares finales, y salió vencedor el elenco verdolaga con anotación de tiro libre de Daniel Bocanegra.



Otro dato importante es que en 11 presentaciones de Nacional en Palmaseca salió derrotado en 8, empató una vez y ganó dos veces. Cali marcó 13 tantos y los antioqueños apenas 5.



Sábado 10 de abril

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Palmaseca (Deportivo Cali)

Árbitro: John Hinestroza (Chocó)

Asistentes: Alexánder Guzmán (Norte de Santander) y Cristian De La Cruz (Nariño).



Probable formación:

Deportivo Cali: Guillermo De Amores; Juan Camilo Angulo, Hernán Menosse, Jorge Arias, Darwin Andrade; Jhojan Valencia, Andrés Colorado, Kevin Velasco, Gastón Rodríguez; Jhon Vásquez (Ángelo Rodríguez), Marco Pérez.

D.T.: Alfredo Arias.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces