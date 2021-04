La lucha por el ascenso está que arde: definidos los cuadrangulares

Este viernes se cumplió con la fecha 15 del todos contra todos en el Torneo Betplay 2021-I y se conocieron los ocho clasificados a la fase de los cuadrangulares finales. Atlético Huila y Unión Magdalena, los dos últimos equipos que perdieron la categoría en 2019, terminaron como líderes del campeonato y son cabezas de serie en la siguiente fase.

Resultados Fecha 15



Barranquilla 0-0 D. Quindío

A. Huila 4-1 R. Cartagena

Fortaleza 3-0 Bogotá FC

Leones 2-0 R. Santander

Atlético 0-0 Orsomarso

Cortuluá 2-0 Boca Juniors Cali

Tigres 1-1 Llaneros



Así quedó la tabla de posiciones



1. Atlético Huila - 30 Pts

2. Unión Magdalena - 30 Pts

3. Deportes Quindío - 25 Pts

4. Leones - 25 Pts

5. Cortuluá - 23 Pts

6. Valledupar - 22 Pts

7. Fortaleza - 22 Pts

8. Atlético FC - 20 Pts



Cuadrangulares finales



Cuadrangular A

Atlético Huila

Leones

Cortuluá

Fortaleza



Cuadrangular B

U. Magdalena

D. Quindío

Valledupar

Atlético FC



Fecha 1



La primera jornada se jugará el 17 de abril y se jugará de la siguiente manera:



Cuadrangular A

Leones vs Cortuluá

Huila vs Fortaleza



Cuadrangular B

U. Magdalena vs D. Quindío

Valledupar vs Atlético FC





Las otras cinco jornadas quedaron programadas así: fecha 2 (24 abril), fecha 3 (28 de abril), fecha 4 (1 mayo), fecha 5 (5 mayo) y fecha 6 (8 mayo).