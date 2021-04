¿Cómo llegará el DIM a la fecha 18? Entregan reporte médico del equipo

Deportivo Independiente Medellín realizó este viernes su último entrenamiento previo al partido de este sábado contra Alianza Petrolera, por la penúltima fecha en la Liga I-2021. En rueda de prensa, el médico Édgar Méndez habló sobre el estado de salud del plantel, la situación de infectados del Deportivo Pereira, los protocolos en el equipo y la evolución del director deportivo Juan Bernardo Valencia y el asistente técnico Óscar Pérez, infectados con covid-19.

El conjunto rojo no podrá contar para el duelo frente a los santandereanos a Edwin Mosquera por expulsión, además de Agustín Vuletich y Juan Pablo Gallego, sobre la situación del delantero argentino, el médico Méndez explicó que "Agustín Vuletich tuvo una lesión muscular grado uno del bíceps femoral de su pierna izquierda, al ser una lesión miotendinosa dura alrededor de cuatro semanas aproximadamente, ya vamos en la cuarta semana de recuperación y estamos terminando el proceso. Vuletich está realizando trabajos combinados, no se sentía bien esta semana y le realizamos una ecografía de control, su cicatrización no ha terminado aún. Vuletich no estará para el partido contra Alianza Petrolera. Contra Once Caldas depende de la evolución del jugador, las lesiones musculares son de análisis día a día y el aún no ha cicatrizado, cuando esté al cien por ciento, se integrará al equipo".



En cuanto a Juan Pablo Gallego, “Juan Pablo Gallego inició síntomas el viernes santo, fue aislado y cumple hasta el próximo lunes si está asintomático. Debe cumplir los 10 días normales y los cuatro de aislamiento asintomático, que los cumplirá este domingo, hasta entonces, no podrá realizar actividades físicas.



Por su parte, Juan Guillermo Arboleda se reintegró a los trabajos con el grupo este viernes y está disponible para el juego contra Alianza. “Juan Guillermo Arboleda inició hoy (viernes) entrenamientos, cumplió los 10 días de aislamiento, fue asintomático y se hizo la prueba por prevención”.



Sobre la situación que ocurrió con los jugadores del Deportivo Pereira, el galeno indicó que “el protocolo es muy claro. Previo al partido, todas las personas que intervienen en el partido deben tener una prueba PCR negativa con 11 días de anterioridad. Al parecer, ellos se hicieron la última prueba mayor a 14 días, el protocolo se infringió. Hay riesgos grandes, cuando el paciente tiene covid-19 no puede hacer actividad física debido a que pueda derivar problemas cardiacos, también hay problemas de contagio y creemos que en el protocolo hubo falla, donde nos ponemos en riesgo todos".



Además, “para nosotros es motivo de alarma lo que pasó en el partido con el Pereira, porque corremos el riesgo de alguna infección en jugadores que no han sido contagiados. Si ellos tienen síntomas, inmediatamente serán aislado. Por ahora, las pruebas fueron negativas, las hicimos el pasado 7 de abril (miércoles)".



Méndez también habló sobre el protocolo que tiene el equipo, “para todo hay protocolo y los seguimos al pie de la letra. Desde que inició la pandemia, fuimos el primer equipo de Colombia en salir a cuarentena. Hemos tenido plena garantía institucional que primero es la salud de nuestros deportistas. Las fechas de las pruebas PCR no son las mismas en todos los equipos, porque los equipos juegan en días diferentes. Cada equipo debe tratar de hacer las pruebas no mayores a 11 días. Duramos 27 días controlando el brote en el equipo, El brote es difícil de identificar, con el grupo estamos en cuatro de las 24 horas. Todo tiene que ver con el autocuidado, los protocolos nos han dado buenos resultados".



Finalmente, el médico se refirió al estado de salud de Hernán Darío Gómez, Juan Bernardo Valencia y Óscar Pérez. “Este virus nos cogió por sorpresa a todos. Inicialmente, el aislamiento era de 14 días, pero se incluyen cuatro días de contagio previo. El profesor Hernán, comenzó síntomas el 29 de marzo, se hizo la prueba el 30, dio positivo, siguió aislado y antier se cumplieron los días. Tanto Juan Bernardo 'Cunda' Valencia como Óscar Pérez están evolucionando de la mejor manera. Esperamos tener a Óscar muy pronto en los entrenamientos”.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8