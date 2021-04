Desde Águilas cuestionan a Dimayor, mientras Chicó confirma el partido

A través de su cuenta de twitter el dueño de Rionegro Águilas, Fernando Salazar, cuestionó la decisión que tomó Dimayor este viernes y la negativa de aplazar el encuentro entre Rionegro Águilas y Boyacá Chicó, pactado para el domingo. Los antioqueños anunciaron un contagio masivo de 18 personas, entre ellos 14 jugadores. ¿Qué dicen desde Águilas?

"Dimayor negó solicitud de Águilas Doradas aduciendo que: el ministerio del deporte indica que la lista de 30 jugadores de dinámica que habilita la participación de jugadores aficionados. ¿Presidente Jaramillo no hay copa juvenil Sub-20 a que jugadores aficionados se refiere?", trinó el directivo antioqueño sobre la decisión del ente que rige el fútbol profesional colombiano.



En el video que publicó en twitter, Salazar asegura que "es una falacia. El Presidente de la FCF informó el pasado 15 de marzo a los 70 asambleistas que esta copa sería imposible desarrollarla este año, porque tiene un costo de 5 mil millones de pesos al año y en condiciones de pandemia se triplica. Encuentro gravísimo que desde la presidencia de Dimayor se entregue una información que no es veraz y no está ligada a la realidad".



Además de revelar el contagio masivo, el club también indicó que la nómina sub 20 "no ha sido habilitada" y que para este semestre el equipo inscribió un total de 29 futbolistas. Además de los 14 contagiados de Covid-19, tienen a 7 jugadores lesionados (dos con fracturas graves).



Salazar agregó que "todos los jugadores incluidos en la plantilla de un partido oficial deben tener un certificado que acredite una prueba molecular PCR con resultado negativo para COVID-19, no superior a 10 días contados desde la fecha de la toma de la muestra".



A través de la cuenta oficial del club también realizaron una encuesta para conocer la opinión de los aficionados sobre la realización de un partido que enfrenta a 7 jugadores contra 11 en cancha. Además crearon un hashtag pidiendo juego limpio.



Mientras el directivo de Águilas publicaba estas declaraciones en twitter, Boyacá Chicó por la misma vía confirmaba en sus redes, fecha y hora para el partido en Rionegro. Los ajedrezados están librando una batalla contra el descenso y necesitan ganar para seguir aspirando a la permanencia.