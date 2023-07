Regresa la Liga BetPlay 2023-II: así se disputarán las primeras fechas

La Liga BetPlay Dimayor volverá a la acción el próximo fin de semana, con el inicio del segundo semestre. Millonarios, como campeón, iniciará la defensa de su título, en el segundo semestre. La Dimayor dio a conocer la programación de las primeras tres fechas y así se disputarán.



Cabe destacar que hay algunos partidos que serán aplazados, específicamente en la tercera fecha, con los duelos entre Santa Fe vs Medellín y Nacional vs Jaguares. Así se disputarán las primeras tres fechas de la Liga:



Fecha 1

Alianza Petrolera vs Boyacá Chicó

6 de septiembre (aplazado) por definir horario

Viernes 14 de julio

Envigado vs Atlético Bucaramanga

4:00 p.m.

Win y Win +

Atlético Huila vs Unión Magdalena

7:40 p.m.

Win y Win +

Sábado 15 de julio

Independiente Medellín vs La Equidad

4:00 p.m.

Win y Win +

Junior vs Águilas Doradas

6:10 p.m.

Win +

Deportivo Pasto vs Millonarios

8:20 p.m.

Win +

Domingo 16 de julio

América de Cali vs Deportes Tolima

5:15 p.m.

Win +

Once Caldas vs Atlético Nacional

7:30 p.m.

Win +

Lunes 17 de julio

Deportivo Pereira vs Deportivo Cali

8:00 p.m.

Win +

Miercoles 19 de julio

Independiente Santa Fe vs Jaguares

8:00 p.m.

Win +



Fecha 2

Viernes 21 de julio

Equidad vs Envigado

6:15 p.m.

Win y Win +

Deportivo Pasto vs Alianza Petrolera

8:30 p.m.

Win y Win +

Sábado 22 de julio

Atlético Bucaramanga vs Atlético Huila

2:00 p.m.

Win y Win +

Águilas Doradas vs Atlético Nacional

4:00 p.m.

Win +

Unión Magdalena vs América de Cali

6:20 p.m.

Win +

Millonarios vs Deportivo Pereira

8:30 p.m.

Win +

Domingo 23 de julio

Deportes Tolima vs Once Caldas

3:45 p.m.

Win +

Deportivo Cali vs Independiente Santa Fe

6:00 p.m.

Win +

Independiente Medellín vs Junior

8:10 p.m.

Win +

Lunes 24 de julio

Jaguares vs Boyacá Chicó

7:00 p.m.

Win y Win +



Fecha 3

Sábado 29 de julio

Deportes Tolima vs Águilas Doradas

4:00 p.m.

Win y Win +

Alianza Petrolera vs Millonarios

6:10 p.m.

Win +

Boyacá Chicó vs Equidad

8:20 p.m.

Win y Win +

Domingo 30 de julio

Once Caldas vs Deportivo Cali

3:30 p.m.

Win +

América de Cali vs Deportivo Pasto

5:45 p.m.

Win +

Atlético Huila vs Deportivo Pereira

8:00 p.m.

Win y Win +

Lunes 31 de julio

Envigado vs Unión Magdalena

4:00 p.m.

Win y Win +

Junior vs Atlético Bucaramanga

8:00 p.m.

Win +

Santa Fe vs Medellín y Nacional vs Jaguares por definir