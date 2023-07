Nicole Regnier dio detalles de su futura boda: ‘Será algo pequeño’

Nicole Regnier, exfutbolista y actual panelista de ESPN actualmente se encuentra en una relación con Camilo Vega, ex finalista del ‘Desafío’ en 2007 y que iniciaron a salir tras un mensaje que él le envió a través de Instagram.



Tuvieron su primera cita, que fue en un asado con otros amigos y 20 días después se hicieron novios. Un mes después, la exfutbolista se mudó con el director de exitosas series como ‘Pálpito’, ‘La Venganza de Analía’ entre otras.



Tras varios años de relación, la pareja se comprometió en matrimonio, tras un viaje que hizo a República Dominicana y ya se encuentran preparando la boda.

Es por ello que previo a la misma, Regnier y Vega hablaron en el programa ‘La Red’ y allí la exfutbolista señaló que no quiere una boda ostentosa, con músicos, fiesta ni trago, sino algo más reservado.



“Creo que nos hace mucho más felices un viaje. Yo me sueño, no sé, por ejemplo, algo en Balí [Indonesia], o algo así, un ritual, una ceremonia pequeña de los dos, no más, y allá nos casamos”, comentó la exjugadora.



Por su parte, Regnier aseguró que no saben si van a tener hijos, pero no es un tema que los atormente ya que Vega ya tiene una hija de una relación pasada y la niña se la lleva bien con la exjugadora.



Vale señalar que Vega se subirá al altar por segunda vez, ya que antes de conocer a Regnier estuvo casado con la madre de su hija.