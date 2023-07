Gabriel Jesús relató su peor momento con Man. City: 'Me hizo llorar'

Aunque puede sonar a "pataleta", Gabriel Jesús vivió un amargo momento con Manchester City y reconoció que su entrenador, Pep Guardiola, tuvo mucho que ver en la decisión de salir del equipo. En una reciente entrevista, el brasileño se confesó y contó que el técnico lo hizo llorar. Todo se dio por un partido de Champions League.



En medio del podcast ‘Denilshow’, el jugador del Arsenal relató uno de sus peores momentos con la camiseta del City. Por insólito que pareza, Gabriel Jesús dijo no aguantar más después de ser "borrado" por su entrenador. Lo sintió comom un agravio y deció decir adiós.

"Hubo un partido en el que puso a Zinchenko en un falso 9. En Champions, contra el PSG, en casa. Una cosa de locos. El día anterior ni siquiera lo puso a él en el entrenamiento, me puso a mí como delantero", y contó que dos horas antes del partido Guardiola cambió los planes. Zinchenko incluso bromeó diciéndole que se sentía mal.



"Ni siquiera comí. Fui directo a la habitación, llorando, llamé a mi madre, necesitaba hablar: ‘Me quiero ir, me voy a casa, porque él lo puso y no me puso a mí. Pone un lateral izquierdo ahí... Me volví loco”, aseguró el brasileño.



Gabriel Jesús contó que se sentía tan mal que ni siquiera hizo calentamiento. "Cinco minutos después de que Kylian Mbappe anote el 1-0, Guardiola me llamó. Di una asistencia y convertí para que lo demos vuelta 2-1. En el siguiente partido pensé que iba a jugar y no", agregó.



El atacante de la Selección de Brasil dijo que ese crudo momento fue el más fuerte en su paso por el City y que esa "ninguneada" del técnico lo llevó a querer irse. "Es realmente difícil. Ahí fue cuando decidí que no quería estar más. Decidí irme".