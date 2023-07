Yony González revela el principal objetivo en su regreso al Fluminense

Yony González regresó a Fluminense, equipo en el que fue figura en 2019. El delantero ya sabe lo que es jugar bajo la afición de la torcida del 'Flu', sin embargo, con más madurez y recorrido, espera que los resultados sean aún mejores.



En su presentación oficial, el atacante colombiano recalcó sus ganas de trabajar para cumplir con todos los objetivos y reiteró sobre el cariño especial que tiene con el club, por esto, proyecta lo mejor en su segundo ciclo.



Fluminense, que para el momento no contaba con González, superó con facilidad la fase de grupos de la Copa Libertadores. En el Grupo D compartieron con River Plate, Sporting Cristal y The Strongest. Ahora, con las llaves de octavos de final definidas, comienza otro campeonato y el colombiano lo sabe. Su objetivo principal es levantar el trofeo.



“Para mí es un sueño, es una competencia que siempre me ha gustado jugar. Sería un sueño poder quedar campeones en mi regreso, es difícil, pero vamos a trabajar, estamos enfocados. Los compañeros también tienen ese sueño y vamos a ir todos juntos para poder quedar campeones de Libertadores”, comentó.



El 'Tri' es sin duda uno de los mejores equipos del continente. El plantel dirigido por Fernando Diniz cuenta con Germán Ezquiel Cano, Paulo Henrique Ganso y Jhon Arias, a quiénes verá como referentes y tratará de ayudar en el campo.



“Me gusta mucho el fútbol de John Arias y de mis otros compañeros. Hay compañeros con los que ya he compartido, entonces ahora tengo que hablar con ellos para ver como puedo ayudar y demostrarlo en el campo. Son jugadores con grandes características, que están haciendo las cosas bien y yo también quiero ayudar”, comentó.