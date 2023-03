¿Tiene Nacional tres plantillas? Mitos y verdades de equipo de Autuori

"En líneas generales fue buen partido, en esta cancha, contra Nacional que tiene casi tres planteles...". Las palabas de Néstor Craviotto, entrenador argentino de Atlético Huila, quedaron 'picando': ¿realmente es tan superior la nómina verdolaga?

Depende. Si se compara con la del equipo de Neiva, claramente es muy superior. Pero no es la nómina más costosa de la Liga Betplay I 2023 y ese no es un detalle menor.

​

Nacional se impuso 3-1 utilizando una nómina plena de emergentes, que en todo caso pasaron seria dificultades contra los dirigidos por Craviotto, pero que sacaron el resultado y eso dejó satisfecho al técnico Paulo Autuori. Lo hicieron por jerarquía, es posible, pero también porque, en el fondo, todos saben que el equipo más ganador de Colombia siempre tiene más que los demás a la hora de manejar resultados.

​

Detalles que suman a la discusión: Nacional tiene 34 jugadores inscritos cuyo promedio de edad es de 24,3, un registro muy bajo en el que solo hay seis jugadores por encima de los 30 años, lo que les da la razón a los directivos, que decidieron apostar a una renovación generacional total de la mano del DT brasileño.



Sin embargo, no es la primera sino la segunda nómina más cara del torneo doméstico, con un valor de 22,9 millones de euros, superada por Millonarios (26,7 millones).



Además, en esa lista de 34 efectivos solo hay ocho con una cotización superior al millón de euros (según cifras de Transfermarkt y apenas dos que superan los dos millones. Estos son los valores de referencia de los más cotizados:

​

Kevin Mier (22 años)- 2,5 millones de euros

​Sergio Mosquera (29)- 1,00 millón de euros

​Álvaro Angulo (25)- 1,1 millones de euros

​Andrés Román (27)- 1,8 millones de euros

​Yerson Candelo (31)- 1,00 millón de euros

​Sebastián Gómez (26)- 2,2 millones de euros

​Jarlan Barrera (27)- 1,6 millones de euros

Francisco Da Costa (27)- 1,3 millones de euros



Vale decir también que es justamente la riqueza de la nómina lo que le permite a Autuori gestionar resultados, más allá del estilo o la idea de juego, teniendo la enfermería prácticamente llena de jugadores que en otros equipos serían bajas insalvables: no están disponibles Gómez, Candelo, Solís, Jhon y Jefferson Duque, Mosquera, DA Costa, Angulo y Barrera.

⚕️Parte Médico ⚕️



Este es el reporte médico del equipo para enfrentar la fecha #6 de Liga BetPlay.#VamosVerde 🟢⚪️ pic.twitter.com/1s6g0GBDy2 — Atlético Nacional (@nacionaloficial) February 26, 2023

En términos de posición, la línea más costosa del verde es la defensa, con un valor de 7,88 millones de euros, una situación que no es nueva pues el club fue por años una 'fábrica de zagueros centrales' que dejaron mucho dinero en las arcas: ahora Román, Candelo, Mosquera y Angulo son los más costosos pero no son de la casa.

​

​Entonces, ¿tiene razón Craviotto con su teoría de Nacional y sus tres plantillas? Sí y no. Está en la élite pero apunta a recuperar una valorización que tuvo y desperdició y en el medio local le sobra para rotar de la manera que quiera sin sufrir en la tabla. Otra cosa será la prueba reina, el momento de pasar las fronteras y probarse con sus pares del continente...