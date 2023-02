Nacional volvió a ganar tras cuatro partidos: agudizó crisis del Huila

Nacional oficiaba nuevamente de local en el Atanasio Girardot en un partido que de por sí, empezó con un horario poco habitual por exigencia de la CONMEBOL y reprogramado a las 5 de la tarde cuando en primera instancia se jugaría a las 8:05 de la noche. Sin embargo, en un horario difícil, más de 10 mil espectadores se acercaron al recinto deportivo esperando una victoria verdolaga que no conseguía los tres puntos desde la primera fecha, exactamente hace un mes, el 26 de enero por Liga BetPlay 2023-I.



Por su parte, Atlético Huila sigue en crisis deportiva con Néstor Craviotto, y el semblante es que llegan mucho pero carecen de efectividad de frente al arco. Solo han sumado un punto en el torneo y esperan sumar más para salir de posiciones incómodas en el descenso que los persigue.

Apenas inició el compromiso, Dorlan Pabón empezó a anunciar lo que podía ocurrir saliendo al ataque y liderando las opciones de gol de Nacional. A los seis minutos, Dorlan Pabón sacó un remate difícil para Jhon Figueroa que salvó entre dudas con el balón que pasó debajo de sus piernas, pero logró quedarse con la pelota. El Atlético Huila respondió a los 14 minutos con un remate de Leonardo Escorcia que atajó Kevin Mier. El rebote quedó para Sebastián Hernández y la zaga defensiva bloqueó el disparo cuando se perfilaba a ingresar para abrir el marcador.



Sobre los 16 minutos, nuevamente fue Dorlan Pabón que intentó romper los ceros con un disparo buscando el segundo palo y Jhon Figueroa rechazó el peligro. Ahí se produjo un contragolpe del Huila con el paraguayo Blas Díaz que sacó un disparo desde media cancha y regresando atrás Kevin Mier evitó el gol. A los 21 fue la más clara con una englobada de Jader Gentil por encima de Figueroa y Jaime Giraldo en la raya salvó un gol cantado.



No fue sino hasta los 43 minutos cuando, guiados por Dorlan Pabón nuevamente, Atlético Nacional logró romper los ceros antes de acabar la primera parte. Un pase del experimentado a Brahian Palacios que se atrevió con un disparo al segundo palo imposible para Jhon Figueroa. Ya en el segundo tiempo, los verdolagas salieron en busca de aumentar con un centro de Danovis Banguero que se cerró y manoteó Figueroa al córner.



A los 56 minutos. Gian Franco Peña disparó y Jhon Figueroa salvó después de una habilitación de Tomás Ángel. Nuevamente Peña apareció para crear una pena máxima de Jaime Giraldo que se encargó Dorlan Pabón de ejecutar y con un fusilazo puso el segundo del partido.



Huila intentó atacar con un centro de Faber Gil para Andrés Rivera que remató y Kevin Mier salvó. El rebote le quedó a Gustavo Britos que disparó y nuevamente Mier salvó. Los huilenses se animaron a los 79 con un golazo de Marcus Vinicius de volea al fondo para intentar buscar el empate. No obstante, Nelson Deossa apareció con la inexorable ley del ex para romper los anhelos opitas. Así culminó el partido, los verdolagas visitarán al Deportivo Pasto, mientras que el cuadro de Néstor Craviotto debe buscar unidades precisamente contra el Boyacá Chicó en casa.