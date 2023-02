¿Fue paraguas o cruda realidad?: 'Nacional tiene casi tres planteles'

Atlético Nacional superó por 3-1 a Atlético Huila, un resultado esperado pero que, en la práctica, le costó más de la cuenta al cuadro local.

Cada quien vio el asunto desde su acera. Para Paulo Autuori, la actitud de sus dirigidos y lo bien que entraron es para destacar, además de los tres puntos, aunque manifestó dudas por el gol del descuento, tema que aseguró que resolverá internamente.



Pero los asistentes se quedaron con la sensación que se sufrió más de la cuenta y que el equipo no acaba de engranar, lo que es grave contra un rival de menos recursos como el Huila.



Néstor Craviotto, DT del visitante, así lo vio: "Hicimos buen partido pero no terminamos bien en las dos áreas: en la nuestra porque nos hicieron los goles y ni al frente porque no convertimos lo que tenemos que convertir".



Ojo a la confesión: "En líneas generales fue buen partido, en esta cancha, Nacional tiene casi tres planteles, hay que seguir trabajando, ojalá sigamos en el camino del juego, estuvimos un poco imprecisos en los pases y eso tenemos que mejorarlo porque habríamos estado mejor". ¿Excusa o realidad? Se abre el debate...