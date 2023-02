Nacional ganó, pero no se salvó de memes: Palacios y Candelo en redes

Atlético Nacional logró superar un duro examen que en el papel no parecía ser tan difícil, pero que se tornó complicado cada vez más. Un categórico 3-1 que le dio más confianza al cuadro verdolaga después de cuatro fechas sin poder sumar de a tres en la Liga BetPlay 2023-I, una mala racha que tenían y que finalmente terminaron logrando romper la agridulce competencia que están teniendo.



Aunque Atlético Nacional logró sacar el resultado adelante con goles de Brahian Palacios, Dorlan Pabón y Nelson Deossa revirtiendo el descuento que devolvió ilusiones al Atlético Huila que marcó con Marcus Vinicius, pero, pese a ganar y cortar la mala racha, las redes no perdonaron una. La titularidad de Palacios, la no inclusión en el arranque de Candelo y un partido flojo para algunos fueron tendencia.

Vea los mejores memes acá: