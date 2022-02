¡Goleador en Colombia! Dayro Moreno sinónimo de gol en el FPC

Para nadie es un secreto que cuando se habla de Dayro Moreno en el fútbol colombiano, se trae a la memoria los goles que hizo con Once Caldas, Millonarios y Atlético Nacional. A pesar de ser un jugador polémico por sus acciones fuera de la cancha, el tolimense siempre respondió con goles en los diferentes equipos y dejó una huella en cada uno.



Por tal motivo acá en FUTBOLRED hacemos un recuento de los números en Dayro Moreno en los diferentes equipos del fútbol colombiano.



Once Caldas (2005 – 2007)



En su debut con el equipo de Manizales, Dayro Moreno logró disputar 87 partidos y logró anotar 50 goles durante los dos años.



Once Caldas (2010 – 2011)



Luego un paso fugaz por Europa, el delantero regresó al Once Caldas en esta oportunidad disputó 49 partidos y anotó 25 goles.



Junior de Barranquilla (2012-2013)



Dayro Moreno llegó al equipo tiburón luego de estar en México, en su estadía en Barranquilla el tolimense logró disputar 39 partidos y anotó tan solo 11 goles.



Millonarios (2013- 2014)



Luego de su paso por el equipo tiburón, el delantero llegó a las toldas millonarias, donde logró disputar 45 partidos y anotó 29 goles.



Atlético Nacional (2017-2018)



El tolimense hizo historia en el cuadro verdolaga, luego de que fuera una de las figuras del equipo antioqueño durante esos años, jugó 68 partidos y anotó 44 goles, además de ser el goleador de los diferentes torneos en Colombia



Once Caldas (2020-2021)



Su último paso en el fútbol colombiano fue precisamente con el Once Caldas donde sólo jugó 14 partidos y logró anotar 5 goles.



Ahora el reto para el delantero será con la camiseta del Atlético Bucaramanga, que hizo un esfuerzo importante para contratar al jugador y empezar a cantar los goles a ritmo de Reggaetón.