Polémica VAR no podía faltar: árbitro se retractó de penalti a Cali

Deportivo Cali perdía 1-0 frente a Envigado y se ilusionó con el empate luego que, a los 62 minutos, Harold Santiago Mosquera cayera en el área tras disputar una pelota con el central Yilmar Celedón. El árbitro Edilson Ariza no dudó en sancionar el penalti, pero tras ser llamado por el VAR, "se echó para atrás" en su decisión, al considerar que no hubo contacto en el área.



Con la decisión de Ariza, el elenco azucarero se quedó "con los crespos hechos". La polémica que se vivió en la cancha se trasladó a las redes sociales. ¿Fue o no fue?

Así fue la acción de posible penalti en el partido Envigado vs Deportivo Cali: