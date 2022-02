¿Es en serio? Osorio estaría dispuesto a todo por dirigir a Colombia

Mientras la Selección Colombia está sumida en una crisis de resultados en las Eliminatorias Sudamericanas, y la dirigencia no se pronuncia sobre la situación de Reinaldo Rueda de cara a los dos últimos partidos para tratar de clasificar al Mundial de Catar 2022 (Bolivia y Venezuela), siguen las versiones de prensa que acercan a Juan Carlos Osorio para asumir como entrenador en el remate de las clasificatorias.



¿Humo, campaña o realidad? No se sabe. Lo cierto es que cada vez tiene más fuerza en nombre de Osorio para llegar a la Selección, sin ninguna clase de respeto con Rueda, que a pesar de no tener respaldo en sus números, sigue siendo el seleccionador de Colombia.



En los programas de debate, han circulado varios nombres para reemplazar a Rueda, quien parece no contar con el apoyo de la prensa y la crítica especializada para terminar el proceso de Eliminatorias, pues sienten que un revulsivo podría darle los 6 puntos a Colombia, pero con Reinaldo no parece haber química para lograr los dos triunfos.



Es por eso que Osorio surge como un candidato de varios periodistas. Incluso piden que se reúnan los miembros de la Federación Colombiana de Fútbol para definir la situación, y sugieren que Osorio, mundialista con México en 2018, asuma por su idea de ataque, de arriesgar para conseguir resultados, y porque le daría otro aire al grupo de jugadores, que ya vieron la salida de Carlos Queiroz hace un poco más de un año.



A mi no me importa que Juan Carlos Osorio divida al país. Esto es de salir a buscar los partidos. De valentía, de atacar a Bolivia y a Venezuela y hacerles goles. Denle los dos juegos y después se sientan con él a cuadrar el proyecto. Lo que menos le interesa es la plata ! — Andres Marocco (@andresmarocco) February 5, 2022

En medio de las versiones que se han dado sobre Juan Carlos Osorio, este sábado sorprendió una que indica que el entrenador del América de Cali está dispuesto a lo que sea para ganarse la confianza de la Federación.



Apadrinado por Álvaro González Alzate, quien ya anteriormente lo había candidatizado al puesto de seleccionador nacional, Osorio se ofrecería gratis para dirigir la Selección en marzo, sin cobrar sueldo, según informó Diego Saviola en su cuenta de Twitter.