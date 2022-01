Daniel Mantilla, gol y conexión con la hinchada verdolaga

Atlético Nacional logró su primera victoria en la Liga I-2022 contra Junior de Barranquilla, frente a 31.098 espectadores y mostrando mejoría con respecto a lo mostrado en su debut contra Cortuluá. Daniel Mantilla fue uno de los jugadores más importantes del partido, no solo por el gol que anotó, sino por el volumen de juego ofensivo que generó desde la banda derecha. El santandereano habló en rueda de prensa sobre este momento que vive en su carrera y lo alegre que se siente de estar con los verdolagas

“La clave es estar feliz, desde el primer día que yo llegué acá, cuando me dijeron que iba a estar en Atlético Nacional, la felicidad fue absoluta. Obviamente, desde el primer día que yo llegué, el ambiente que vivimos en el grupo es increíble, cómo me recibieron los compañeros, el cuerpo técnico. Eso permite que uno trabaje al cien por ciento y siempre lo he dicho que, trabajando, el fútbol siempre le da frutos. Me lo decía el profesor (Alejandro Restrepo) en el entretiempo que el fútbol me iba a regalar ese momento del gol y en el segundo tiempo se me dio. Espero seguir trabajando de esta manera, para seguir aportándole al equipo”, resaltó el ex jugador de Leones, Patriotas y La Equidad.



En cuanto al gol, Mantilla explicó que “estoy muy contento por poder marcar, era algo que quería, algo que siempre había visualizado, el poder debutar en el Atanasio con toda la hinchada y poder marcar, era algo que siempre había querido. Tanto en este como en el anterior partido, tuve ocasiones para marcar, no tenía la tranquilidad para definir. En el entretiempo me hablaron, me dijeron que estuviera tranquilo, que iba a tener alguna oportunidad de gol y estuviera preparado, que olvidara las otras. Se me dio la oportunidad de marcar en el Atanasio, con la gente, es muy importante aportar al equipo”.



Pero Daniel no se conforma, el jugador tiene una mentalidad fuerte y va por más con el equipo verde. “Sé que tengo que mejorar en muchos aspectos, no solo en el manejo de la pierna izquierda. En cada partido, como jugador, hay que tomar decisiones, en especial en el último tercio de la cancha y muchas veces no he podido tomar la mejor decisión. Vengo haciendo las cosas bien, pero hay que mejorar y seguir trabajando”.



Con su gol, Daniel Mantilla se convirtió en el jugador de número 134 de Atlético Nacional en anotarle un gol a Junior. (Dato de Javier Danilo Correa), Finalmente, Matilla habló sobre Alexander Mejía, un jugador que volvió al equipo para ser un referente. “Alexander (Mejía) es un líder, dentro y fuera de la cancha. En los partidos, sino también en los entrenamientos, en las concentraciones, siempre está dispuesto a ayudar a aconsejar. Es una persona importante dentro del grupo, que como jugador joven siempre lo toma como referente, tanto él, como todos los jugadores experimentados en el equipo, que te ayudan a crecer, seguir mejorando, aprendiendo. Esperamos seguir creyendo en la idea que tiene este equipo, seguir trabajando y logrando buenos resultados”.



Según Colombia Analytics (en twitter: @Colanalytics) indicó que Daniel Mantilla contra Junior fue el segundo jugador del partido en duelos ganados con siete, para un 78 por ciento, realizó dos entradas correctas, hizo seis recuperaciones, recibió dos faltas, su eficacia en pases fue del 71 por ciento de 20 pases efectuados, hizo dos tiros a puerta, de los cuales uno fue gol y efectuó un pase clave.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8